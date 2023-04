Hiba Abouk reaparece tras el comunicado que confirma su ruptura definitiva de Achraf Hakimi

Apenas seis días después de que Hiba Abouk (36) emitiera un comunicado confirmando su ruptura definitiva de Achraf Hakimi (24) tras la imputación del futbolista por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 24 años tras visitarlo en su domicilio el pasado 27 de febrero; la actriz de El Príncipe ha reaparecido en sus redes sociales con una imagen de ella misma con la que ha querido agradecer a su más de un millón de seguidores el cariño recibido en este delicado momento. «Este selfie para mandaros un beso enorme a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo ¡GRACIAS!. Feliz domingo a todos», ha escrito junto al hashtag «I’m back», que traducido al castellano significa «Estoy de vuelta».

La imagen han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como la de numerosos rostros conocidos, que han querido expresar nuevamente su apoyo a la española de origen tunecino y libio. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el actor Álex González (42), con quien Hiba coincidió en la mítica serie de Telecinco interpretado a Javier Morey. «Bella», le ha dedicado. Por su parte, Paula Echeverría (45) ha escrito lo siguiente: «Y más guapa que nunca». También han querido mostrarle su apoyo la actriz María Pedraza (27) -«Estás preciosa»-, o la influencer Sonia Tlev: «La gente que la insulta está loca. Mantén tu sonrisa mi hermosa».

Desde que se conociera la investigación al deportista, Hiba solo se había dejado ver públicamente primero, para compartir su viaje familiar a Dubái, en el universo 2.0; y más tarde, en el que fue su regreso a Madrid con sus hijos en común con el acusado, en un intento por llevar una vida normal en medio del vendaval. Ya entonces, y mucho tiempo atrás, incluso, pese a la negativa de los protagonista, se habló de un posible distanciamiento entre la pareja y de la petición de divorcio por parte de la actriz al defensa del Paris Saint-Germain F. C. de la Ligue 1 de Francia (PSG). No obstante, no fue hasta el pasado lunes cuando se confirmó la noticia.

«Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad», fueron las palabras con las que la interprete de Caribe, todo incluido, comenzó a detallar su determinación sin retorno.

«La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock. Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia», añadió.

Achraf Hakimi y Hiba Abouk mantienen una relación sentimental desde el verano de 2018, cuando fueron fotografiados juntos en un exclusivo resort en las islas Maldivas. Tres años después de las instantáneas, la pareja apuntaló su romance con una boda secreta, en el verano del 2020, y su primer hijo en común, Amín. En febrero de 2022, la ya ex pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Naím.