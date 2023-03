Si no supiéramos que la expresión se lo ha tragado la tierra es precisamente eso, una expresión, pensaríamos que es justa (y literalmente hablando) lo que ha sucedido con Miguel Bernardeau (26). Y es que desde que el pasado mes de diciembre se conociera que el actor había puesto fin a su relación con Aitana (23), tras cuatro años de romance, poco o nada se ha sabido de él.

Mientras que la interprete de Mon Amour, Quieres o Corazón sin vida, no deja de ser noticia por su apariciones públicas con o sin Sebastián Yatra (28), con quien resulta evidente que ha rehecho su vida e iniciado una nueva relación sentimental pese a su insistencia de no querer pronunciarse al respecto, Miguel (28) se mantiene alejado del foco mediático y de las informaciones que lo conciernen, inclusive, la que tiene que ver con los problemas con Hacienda de su madre, Ana Duato (54), casi siete años después de que saliese el caso Nummaria a la luz.

A juzgar por las últimas imágenes que el actor español ha compartido en sus redes sociales, Miguel estaría centrado además de en la grabación de la serie Zorro en Gran Canaria, para Amazon Prime, donde da vida al mítico personaje de ficción, al que prácticamente no se ha vuelto a ver desde la versión de Antonio Banderas (62) y Catherine Zeta-Jones (53) de principio de siglo; en su faceta como aprendiz de submarinismo en apnea. Una práctica que en sus propias palabras, le ha servido para desarrollarse como profesional de la interpretación. «Esto me va a ayudar muchísimo en mi trabajo, el poder controlar la respiración. La respiración es una parte muy importante de mi trabajo, así como la relajación, y para la apnea también lo es. Entonces, lo que estoy aprendiendo en apnea sobre cómo llenar mi cuerpo de oxígeno, cómo controlarlo y ser capaz de entender cómo funciona mi cuerpo cuando está en unos niveles muy bajos también me ayuda a controlar mis emociones o a estar más relajado», contó en una entrevista para la revista ¡Hola!.

«Mi pasión por el mar es muy grande. El deporte juega un papel muy importante en mi bienestar. Yo me siento bien haciendo deporte. Me gusta practicar sobre todo las actividades al descubierto y me ayuda a liberar un poco de energía, a relajarme, y me hace más feliz», añadió.

Lejos de las olas, se conoce que tras su ruptura con Aitana, el actor abandonó el chalet que compartía con la cantante en la Dehesa de la Villa, una exclusiva urbanización situada al noroeste de la ciudad de Madrid, en el barrio de Ciudad Universitaria del distrito de Moncloa-Aravaca, y se mudó a casa de sus padres, donde permanecería desde entonces.

La última vez que pudimos ver a Miguel Bernardeau en público fue a principios del pasado mes de enero, en Alicante, en compañía de una misteriosa mujer que nunca había sido objeto de las cámaras anteriormente, y cuya identidad se desconoce hasta el momento. Con ella llegó a relacionárselo sentimentalmente. Según el tiktoker Abel Panelles, los dos «han venido a Alicante a pasar unos días, porque Miguel tiene un acuerdo publicitario con Biotherm, que se encarga de patrocinar la vuelta al mundo a vela, que se ha celebrado aquí este fin de semana. Por eso, se ha desplazado hasta la Comunidad Valenciana y ella, al ser de la agencia, ha podido acompañarle», expresó.

«Se fueron de fiesta por la ciudad sin ocultarse. Varias personas les vieron en una discoteca y se llegaron a dar algunos abrazos, y aunque esto no sea una prueba evidente de una relación sentimental, sí lo es de que se llevan muy bien», añadió. No obstante, no han trascendido más detalles acerca de este asunto.