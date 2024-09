Cuando parecía que Hiba Abouk estaba libre de nuevas tramas con las que copar titulares en la crónica social de nuestro país, unas imágenes suyas han vuelto a colocar a la actriz en el foco mediático. Y no es para menos, pues en las instantáneas Hiba aparece con su ex marido, Achraf Hakimi, cuando se cumple un año y medio del fin de su matrimonio.

Ha sido este mismo martes cuando la intérprete de El Príncipe y el futbolista hispanomarroquí han sido fotografiados por las calles de Gtres, primero saliendo por separado del restaurante Ten con Ten, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid; y más tarde, a bordo de un todoterreno gris de alta gama con él al volante. Dentro del vehículo también se encontraban los dos hijos en común de la ex pareja, quienes son su máxima prioridad al margen de que su situación personal haya cambiado.

Hiba Abouk y su ex, Achraf Hakimi, en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque no ha trascendido el motivo de este encuentro, lo cierto es que en el mismo establecimiento, causalidad o no, estaba también Kylian Mbappé, que ya está de regresado en la capital tras participar en la Liga de Naciones con la Selección francesa. El jugador del Real Madrid compartió vestuario con Hakimi en el París Saint-Germain entre 2021 y 2024, de modo que no sería extraño que hayan estado comiendo todos juntos en esta visita de Achraf a la capital antes de retomar sus entrenamientos con el Paris Saint-Germain F.C., su club actual.

La polémica ruptura de Hiba Abouk y Achraf Hakimi

Las imáganes de Hiba Abouk y Achraf Hakimi en Madrid llegan en mitad de los rumores de relación sentimental entre la concursante de MasterChef Celebrity y Álvaro Muñoz Escassi, y apenas unas semanas después de que Hiba se pronunciara por primera vez y públicamente de su ruptura con Achraf. «He tenido momentos durísimos, me consumí físicamente, era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió (…) Lo más importante para mí era salir y que cualquier decisión que tomáramos fuera pensando en los niños, que son los importantes, que no les perjudicara a ellos ni lo más mínimo nada de lo que estaba pasando», explicó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Hiba Abouk por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en abril de 2023 cuando Hiba Abouk emitió un comunicado confirmando su ruptura definitiva de Achraf Hakimi tras la imputación del futbolista por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 24 años tras visitarlo en su domicilio, en Boulogne-Billancourt, en febrero. «La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena», declaró Hiba.

Achraf Hakimi y Hiba Abouk confirmaron su relación sentimental en verano de 2018, tras ver la luz unas imágenes de los dos en un exclusivo resort en las islas Maldivas. Tres años después de las instantáneas, la pareja apuntaló su romance con una boda secreta, en el verano del 2020, y su primer hijo en común, Amín. En febrero de 2022, la ya ex pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Naím.