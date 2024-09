La capital del País Vasco se ha convertido en el epicentro de la televisión nacional estos últimos días, a razón de la 14ª edición del FesTVal de Vitoria, el primero dedicado exclusivamente a la pequeña pantalla y a la radio en todas sus formas. Este evento es la oportunidad perfecta para el estreno y la presentación de los programas, series y formatos más esperados de la nueva temporada, como Gran Hermano, Pekín Express o MasterChef, entre otros, ya sea en su edición Junior o Celebrity. La dedicada a los famosos será próxima, precisamente, que se emita en La 1 de Televisión Española, con un elenco compuesto por 16 personalidades que, este jueves, han pisado la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión.

A los tres jueces habituales del programa, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, se unen en esta nueva edición una extensa lista de participantes que incluye rostros de todo pelaje, desde la política y comunicación, a la interpretación o la música. Se trata de Cristina Cifuentes, actual colaboradora de TardeAR; el cantante de flamenco y soul Pitingo; Inés Hernand; el empresario y aristócrata José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo; los actores Hiba Abouk, María León, Francis Lorenzo, que pasó recientemente por 4 estrellas, Rubén Ochandiano, Jose Lamuño o Itziar Miranda; Nerea Garmendia; el estilista y creador digital Pelayo Díaz; la creadora de contenido Marina Rivers; el periodista y humorista Juan Luis Cano; el presentador Raúl Gómez, o Topacio Fresh.

Hiba Abouk, en el punto de mira

Pese a todos los rostros conocidos citados, Hiba Abouk ha sido quien más miradas ha acaparado a su llegada al FesTVal de Vitoria. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta lo mucho que se ha hablado de ella en las últimas semanas en la crónica social de nuestro país, debido a la relación -no sabemos si de amistad o algo más-, que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi. La actriz y el ex jinete, cabe recordar, fueron pillados en actitud muy cómplice y cariñosa, primero disfrutando de una velada y más tarde de unos días de descanso en la playa, poco tiempo después de que Álvaro Muñoz Escassi hiciera pública su ruptura con María José Suárez tras más de dos años juntos.

Durante el tiempo que ha posado ante las cámaras, Hiba Abouk ha sido preguntada expresamente por su participación en MasterChef Celebrity, así como por el momento vital en el que le ha llegado este proyecto profesional, que se aleja de su faceta como actriz. «Me llega en un momento en el que me parece muy buena idea participar en un programa como este, porque me encanta la cocina. MasterChef es un formato que me ha gustado siempre mucho», ha comenzado diciendo. «Estoy bien y era el momento de partipar. Siempre he trabajo en ficción y esta es una oportunidad para que el público conozca otra faceta mía. Soy una afortunada en todo, tengo mucha fortuna», ha añadido en respuesta a una pregunta sobre si se considera una persona afortunuda en lo laboral y en amores.