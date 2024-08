Hiba Abouk recibe una gran noticia tras el último golpe de María José Suárez

Hiba Abouk ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras, pero es una estrella nacional y es imposible omitir su presencia en ciertas situaciones. Cuando se trasladó a Andalucía para asistir a la fiesta que ‘El Turroneo’ organizó para celebrar la comunión de su nieta nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. La artista se dejó ver en una actitud cariñosa con Álvaro Muñoz Escassi y el tiempo ha demostrado que entre ellos hay una conexión especial.

El problema es que el jinete acaba de romper su noviazgo de tres años con María José Suárez, quien no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la protagonista de El Príncipe y le contó cómo es el lado menos conocido de Escassi. Después de esto, la ex Miss España ha dado un nuevo golpe que no ha dejado indiferente a nadie.

Hiba Abouk, en la entrega de premios. (Foto: Gtres)

Este fin de semana ha visto la luz que María José Suárez ha empezado a seguir en instagram a Achraf Hakimi, ex marido de Hiba Abouk. La actriz de momento no se ha pronunciado y todo hace pensar que no hará nada que alimente el conflicto, de hecho está centrada en su faceta profesional. Justo hoy se ha publicado otra noticia importante: Hiba ha recibido un nuevo premio.

Hiba Abouk por fin tiene algo que celebrar

Hiba Abouk ya ha tenido relaciones con otros rostros conocidos. Su primer novio famoso fue Hugo Silvia y la pareja estuvo en el punto de mira durante mucho tiempo, pero la actriz no termina de acostumbrare y ha pedido respeto y tiempo para ver cómo evoluciona su vínculo con Escassi.

Mientras tanto, Hiba está celebrando el nuevo premio que le han dado durante el Festival Internacional del Cante de las Minas, que acaba de celebrar su 63ª edición. Según la página web oficial del evento, han escogido a la actriz por su pasión por el flamenco. Tal y como ha contado ella misma, siempre que organiza alguna reunión o acude a una fiesta pide que pongan este tipo de música, pues considera que es fundamental en ciertos ambientes.

LOOK ha tenido acceso a unas imágenes que demuestran la gran alegría que se ha llevado Hiba cuando le han entregado este galardón. Ha asistido a al ceremonia con un vestido verde muy original que confirma su buen gusto. Durante el evento, ha declarado que su mejor experiencia artística es ver bailar a Farruquito. Por eso insiste en que para ella es «todo un honor» haber llamado la atención de los responsables del Festival Internacional del Cante de las Minas.

¿Cómo ha reaccionado Achraf Hakimi?

La única vez que Hiba Abouk se ha atrevido a hablar de su vida sentimental es para hacer referencia a Achraf Hakimi, padre de sus hijos. Con él estuvo viviendo en París, pero después del escándalo que se originó tras su ruptura regresó a España y se instaló en la capital.

Achraf Hakimi, en un photocall. (Foto: Gtres)

El futbolista se ha mantenido completamente al margen de la polémica que ha protagonizado Álvaro Muñoz Escassi y la protagonista de El Príncipe este verano. Tanto es así que no ha reaccionado al gesto que ha tenido María José Suárez: ella le ha seguido en Instagram, pero él no le ha devuelto el gesto.

La modelo siempre ha ido con la verdad por delante y en su momento admitió haberse puesto en contacto con Abouk. «Le escribí un mensaje y le dije ‘Hiba, va a salir esto la semana que viene. Yo no soy quién para decirte ‘Álvaro esto o Álvaro lo otro’, simplemente te informo de esto que va a salir. Ahora tú actúa en consecuencia». Ahora solamente hace falta que Suárez explique el motivo exacto por el que ha decidido unirse al club de seguidores de Hakimi.