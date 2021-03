Sara Sálamo ha vuelto a la televisión siendo una de las invitadas de ‘La noche D’, el programa que conduce Dani Rovira en TVE. La temática elegida en esta última entrega eran los sueños y para ello, la intérprete acudió junto a Pepón Nieto para hablar sobre lo que soñaba cuando era pequeña y sobre los sueños que aún le quedan por cumplir. La actriz no ha conseguido ser «francotiradora en Tenerife», como así reconocía ante sus compañeros de profesión provocando sus risas, pero más allá de las bromas, desvelaba que pronto supo que quería dedicarse a la interpretación.

A lo largo de la emisión de ‘La noche D’, Rovira, además de charlar con sus invitados les propuso una divertida actividad que consistía en repasar una serie de fotografías sobre su vida. Sara disfrutó de lo lindo con este ejercicio donde se vieron varias instantáneas de su día en familia, momento en el que presumió de pareja, de hijos y de perros. Pero tratándose de la intérprete de ‘Brigada Costa del Sol’ la maternidad también ocupo unos largos minutos durante la entrevista.

Sara Sálamo se caracteriza por hablar de una manera clara sobre cualquier asunto y especialmente lo hace con total naturalidad sobre la experiencia de ser madre. Y anoche no fue una excepción. La invitada dio detalles de su rutina de ejercicios donde sus hijos también tienen un papel destacado. Gracias a su perfil de Instagram, ha hecho partícipes a sus seguidores de sus hábitos deportivos donde su pequeño Piero hace las veces de pesa. «Cuando pesan 5, 6 o 7 kilos los usamos para hacer sentadillas», reconoció con su habitual sonrisa.

Pero también habló sobre un tema tabú en el mundo de la maternidad: la depresión postparto. Ella lo ha vivido las dos veces que ha dado a luz. «En mi primera depresión postparto lloraba y decía: ‘No me he despedido de mi antiguo yo’», confesaba ante Dani Rovira y Pepón Nieto. No es la primera vez que habla del postparto y lo muestra sin tapujos. El pasado mes de enero, días después de dar a luz a su segundo bebé, publicó en sus redes sociales una fotografía que mostraba su figura: «Sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis y bragas desechables», escribía junto a la imagen donde se leía «el postparto real». «No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superados», detallaba entonces retratando un postparto que le parecía «durísimo».

También recordó cómo fue su experiencia estrenándose como mamá en julio de 2019, cuando nació su hijo Theo: «Me llevé una sorpresa con todo esto. Tenía grabado en la retina titulares como: ‘Fulanita de tal se ha recuperado rapidísimo de su embarazo’, mientras lucía una figura esbelta y el rostro sin ojeras». En su día ya comentó que, aunque es consciente de que hay mujeres que pueden ser la excepción y estar muy recuperadas a los dos días de dar a luz, la realidad es que «a la mayoría de nosotras, nos toca vivirlo tal y como os cuento».

Hace dos meses, Sara también hizo una confesión que dejó en shock a sus seguidores en referencia a las consecuencias físicas que experimentó en su primer embarazo. Y lo hizo tras la publicación de Lea Michele, actriz de ‘Glee’, mostrando su brutal caída de pelo tras parir. La tinerfeña se sintió muy identificada y aprovechó para contar cómo había vivido ella este problema capilar: «Olé por ella. Yo me quedé absolutamente calva con mi primer hijo. Tanto fue que en el rodaje de la última película tuvieron que taparme algunas calvas con spray». Un testimonio el suyo valiente, sincero y que sin duda, está ayudando a muchas seguidoras que son o están en proceso de ser madres.