Han pasado 11 meses desde que Dani Rovira anunció que padecía cáncer. «Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: linfoma de hodgkin. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia», dijo el pasado 25 de marzo a través de una instantánea que publicó desde el hospital. El 15 de agosto daba otra noticia. «Hoy es el primer día del resto de mi vida», explicó en la publicación en la que anunció que se había recuperado del cáncer. Ahora, ha compartido también en su cuenta de Instagram el resultado de su segunda revisión médica.



«Después de 6 meses ¡todo bien!», ha escrito en una imagen con una vía puesta desde el hospital donde se ha hecho el chequeo médico. Además, ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de lo más positivo hacia a todas aquellas personas que están luchando contra alguna enfermedad en estos momentos. «Ánimo a todos los que estáis en la escalada», ha escrito el humorista. Es necesario recordar que desde que dio a conocer la enfermedad que supuso un antes y un después en su vida, Dani Rovira ha tratado de enfrentarse a ella de la mejor manera posible, con humor y mucha positividad.

«Hoy nos hemos metido este potaje entre pecho y espaldas…que ahora vienen días con curvas», escribió en una ocasión en la citada plataforma haciendo referencia a que pronto se daría una sesión más de quimioterapia. Aunque eso no es todo porque también lanzó un mensaje de lo más reflexivo mientras se encontraba luchando contra la dolencia. «El humor es el último animal de la cadena evolutiva, si se extingue, perdemos todos.

Así que ánimo y hagamos el humor», escribió en otra ocasión.

Sin embargo, hay otro día que ha quedado marcado en el calendario de Dani Rovira para siempre. Ese es el 15 de agosto de 2020 cuando anunció que se había curado del cáncer diagnosticado meses antes. «Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy.

6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras», dijo muy emocionado en una fotografía compartida en redes sociales.

«Nunca terminaré de agradecer a todas las personas -familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos- que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo. Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme… Va por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron. Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca», sentenció en el post que no paró de recibir mensajes de fuerza y cariño.

En este camino no ha estado solo, hay una persona muy especial para él que no le ha soltado la mano ni un solo segundo. Esa es Clara Lago, que pese a los rumores que afirman que siguen siendo pareja, lo cierto es que tan solo son grandes amigos. Cuando el cómico anunció su recuperación, la actriz no dudó en lanzarle un cariñoso mensaje. «Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos -yo te he visto superar muchos de ellos-, pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías», escribió en una imagen de Dani Rovira que compartió en la Red.