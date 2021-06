Julián Muñoz ha acudido al Centro de Inserción Social de Algeciras donde acude una vez al mes siguiendo con el cumplimiento del tercer grado, para recoger una notificación. Un documento importante que ha supuesto un cambio radical en su situación judicial. “Hay que ir para adelante, no hay más remedio”, reconocía Julián a su llegada al CIS. El exalcalde de Marbella no tenía conocimiento de la notificación que iba a recoger. No era nada más y nada menos que el documento, firmado por el juez, certificando su libertad provisional. “Ahora tienen que hacer la definitiva”, ha dicho a la salida del lugar.

“Estoy contento porque es otro estado diferente, no es lo mismo el tercer grado que la libertad condicional que, después de tantos años, ya por fin Su Señoría, me ha concedido”, ha explicado. Estaba deseoso de que llegara este momento y no lo puede disimular. Tiene 74 años y la salud algo delicada: “Es una gran noticia para mí y mi familia. Y también para la gente que me quiere”, ha reconocido explicando además que, a pesar de todo, nunca ha perdido las ganas de vivir.

Julián se ha marchado a celebrar su nueva situación no sin antes pronunciarse sobre los últimos acontecimientos que rodean la vida de Isabel Pantoja, quien fuera su pareja durante seis años. “Llega un momento en el que cada uno tiene que cargar con su mochila. No sé si tiene problemas económicos o no los tiene y, además es que, si los tiene, no me interesa”.

Muñoz no está al tanto de la demanda interpuesta por Loli, la quiosquera sevillana que reclama a la cantante 76.000 euros. Pero sí la conoce personalmente: “Si es verdad lo que dicen las noticias, es bastante lamentable que a esa edad te encuentres en la situación que dicen que se encuentra”.

Dice no conocer los entresijos y los movimientos de Cantora. Argumenta que de todo “hace ya 20 años y, sinceramente, me da igual”. “Si Kiko está reclamando lo suyo me parece honesto. Lo que no tienen que hacer es llegar a estos enfrentamientos. Te lo dice la experiencia en la vida. Cuanto mejor te lleves con los hijos, más feliz eres”, ha dicho de manera tajante.

Comienza una nueva etapa para Julián Muñoz, uno de los alcaldes más polémicos que ha pasado por la ciudad de Marbella y no solo por su labor al frente del Ayuntamiento, sino por todo lo que trajo consigo su apasionada relación con la tonadillera. Fue más de un lustro de amor en el que hubo infidelidad, confesiones en prime time, dinero en bolsas de basura, frases para la posteridad, un juicio y una sentencia que terminó con la pareja en la cárcel.

El abulense ya tiene su ansiada libertad condicional, un paso más hacia la libertad total. Está tranquilo y feliz con su familia, incluyendo a su ex Mayte Zaldívar, con la que ahora mantiene una relación cordial. Todo lo contrario a Isabel Pantoja que, aunque trabajo no le falta, las deudas le ahogan, está en boca de todos y mantiene una guerra abierta con su hijo mayor desde octubre de 2020.