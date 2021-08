Playa y en familia: Anabel e Isa Pantoja, juntas de vacaciones

El clan Pantoja no atraviesa su mejor momento. Desde el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, las cosas en la familia no son como antes. De hecho, Anabel tuvo un rifirrafe con su primo por el cual el cantante la dejó de seguir en redes sociales. No obstante, parece que las aguas han vuelto a su cauce, pues hace unos días, la colaboradora estuvo con sus hija e Irene Rosales. Un plan que no dudó en compartir en su perfil de Instagram. Sin embargo, ni rastro de cualquier resquicio de reconciliación con el DJ. Ahora, la ‘influencer’ ha dado a conocer a su más de un millón de seguidores que se lo está pasando en grande con Isa Pantoja después de pasar unos días en Triana, lugar que la vio crecer.

La sobrina de la tonadillera ha publicado un ‘post’ en el que aparece junto a su chico, Omar Sánchez y al hijo que tuvo Isa Pantoja con Alberto Isla. “3 años después … ¡volvemos a practicar con nuestro pirata!”, ha escrito emocionada. Además, a través de sus ‘stories’ ha dado a conocer que Los Caños de Meca han sido el punto de encuentro para pasar unos días de desconexión y poder disfrutar de los últimos días del verano.

Por el día se han refrescado en las mejores playas y han practicado actividades acuáticas, y por la noche la música ha sido la gran protagonista. Anabel e Isa y sus respectivas parejas han disfrutado en la noche del sábado de un concierto en directo de La Flaka y Junior -este último ha pasado unos días en la casa vacacional de Sara Carbonero-. Han reído y han bailado. De esta manera, demuestran que su relación sigue intacta pese al distanciamiento con Isabel Pantoja, que sigue en Cantora guardando silencio casi un año después de que estallara toda la polémica con su hijo.

Una vez terminó el evento musical Anabel no terminó la fiesta, tal y como ha mostrado en las redes. Tanto ella como ‘El negro’ -como llama cariñosamente a su futuro marido- deleitaron a los internautas con unos divertidos bailes al ritmo de música pop. Sin duda, uno de los planes favoritos de la prima de Kiko Rivera.

La boda de Anabel y Omar

Quedan tan solo dos meses para que Omar y Anabel se den el esperado ‘sí, quiero’, pues han sido varias las ocasiones en las que han tenido que aplazar su boda. Tal y como confirmó Pepe del Real en ‘El Programa del verano’, el enlace no tendrá lugar en septiembre, sino que la primera semana de octubre y el escenario escogido por el futuro matrimonio ha sido la isla de La Graciosa.