Isabel Pantoja volvió a mover la bata de cola sobre un escenario. 519 días después de su última actuación a las puertas de decretarse el estado de alarma debido a la pandemia, la tonadillera ha vuelto al trabajo. Y lo ha hecho en el marco del Festival Tío Pepe de Jerez, donde la artista estuvo muy arropada por los suyos: su sobrina Anabel, sus músicos y sus fans incondicionales que lo mismo la vitorean y corean sus canciones, que acuden a Cantora para echar una mano en el mantenimiento de la finca. O al menos eso se dijo hace unos días en ‘Sálvame’.

Ni rastro de Kiko Rivera -volcado en el lanzamiento de su nueva marca ‘Kantora is mine’- ni de Isa Pi -al parecer de vacaciones en Galicia-. Quien sí estuvo ejerciendo de relaciones públicas, reportera improvisada y asistente personal como antaño, fue Anabel Pantoja. La sobrina de la intérprete de ‘Enamórate’ estuvo calentando motores desde primera hora de la tarde.

Sus redes sociales fueron la ventana a través de la que contar, casi al minuto todo lo que estaba ocurriendo horas antes del esperado recital de su tía del alma. Pruebas de sonido, imágenes del camerino de la artista y un brindis con los músicos. La ‘influencer’ es el mejor apoyo de su tía y, a pesar de haber perdido la relación con su primo, ella sigue al pie del cañón con la persona a la que considera una segunda madre.

«Somos los que tenemos que estar»

La Pantoja salió al escenario de las Bodegas Las Copas donde sus seguidores estuvieron entregados. Cantaron con ella sus grandes éxitos y disfrutaron del arte de la sevillana que volvió a dejar algunas de sus ‘perlas’. Ya lo hizo en sus actuaciones durante su relación y tras la ruptura con Julián Muñoz, y el viernes parece que fueron otros los destinatarios de sus palabras.

Con un aforo de casi 2.000 personas, Isabel comenzó con ‘Virgen del Rocío’ para continuar con su inolvidable ‘Hoy quiero confesarme’, que arrancó los aplausos del respetable. Tras el arranque y con emoción, la artista dejó claro cuál era su sentir: «Esto es como una fiesta privada bonita. Somos los que somos y los que tenemos que estar».

Y entre estos, Anabel que no dejó de compartir algunos de los mejores momentos de las 2 horas y media de concierto que ofreció su tía. «Única», «Arte», «Magia», escribía la joven en los diferentes ‘stories’ junto a las imágenes de Isabel Pantoja bailando y cantando.

Pero no estuvo sola, a pesar de que la ‘troupe’ que antaño acompañaba a la cantante ya no estaba allí presente, las bambalinas del recital contaron con la presencia de Amor Romeira. La ex Gran Hermana cambió de sobrina durante unas horas y ejerció de invitada de lujo en una noche especial para Isabel Pantoja y todos los que la quieren y la admiran. También compartió videos, sensaciones y, cómo no, ejerció de fan número uno luciendo una mascarilla con el rostro de la artista, y posando en una foto con ella.