La guerra sigue en pie en el clan Pantoja. El fallecimiento de doña Ana y la boda de Anabel Pantoja han dado lugar a todo tipo de polémicas entre los miembros de la familia, que no han hecho más que empezar. La última de ellas, ha sido revelada por Kiko Matamoros.

Tal y cómo ha revelado el colaborador en ‘Viva la vida’, al parecer, Kiko Rivera creía que iba a ser mal recibido en Cantora porque así se lo habría hecho saber su prima, Anabel Pantoja. Esta habría sido una de las razones por las que el dj escribió el mensaje demoledor contra su madre en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de su abuela.

Sin embargo, Raquel Bollo intervino. A partir de ahí fue cuando Kiko Rivera comenzó a cambiar su visión de los hechos. De esta forma, tras las palabras de Raquel, el hijo de Isabel Pantoja decidió presentarse en Cantora.

Según las palabras de Kiko Matamoros: “La actitud en ese momento es dubitativa, pero sin embargo Raquel Bollo le dice ‘mira, yo creo que el hecho de que vayas va a ser mucho mejor para ti, para que tú te quedes tranquilo. Si son ellos los que no quieren abrir que no abran, pero tú has estado ahí, es un momento trascendental en la vida de tu madre y que no te pese toda la vida el no haber intentado darle un abrazo y un beso a tu madre’”.

Kiko Matamoros desvela los detalles de la conversación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera en el mediático y polémico reencuentro #VivaLaVida443 https://t.co/YqslIhb8r2 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 4, 2021

Unas palabras tras las cuales decidió viajar hasta Cantora para despedirse de su abuela, a pesar de que Anabel Pantoja le había insistido para que no acudiera. “Anabel le lleva a la duda. Le transmite ‘no vayas porque no te van a abrir la puerta, no eres bien recibido allí. Prácticamente no te consideran ya ni un hijo’”, señaló Kiko Matamoros.

Sin embargo, Kiko acudió a Cantora y, tras el reencuentro con su madre, se reiteró en su pensamiento de que Anabel le había traicionado al darle un mensaje equívoco sobre cómo iba a ser recibido en Cantora.

“Kiko tiene un encuentro con la madre de lo más afectuoso. Se rompen, se dan un abrazo, se comen a besos y se ponen los dos a llorar. Isabel lo que le dice a su hijo es ‘no sabes las ganas y el tiempo que llevo deseando y pidiendo esto. Yo no le he dicho a nadie que tú no puedas venir a esta casa y que tú no puedas verme’”, señaló el colaborador.

Y añade: “Kiko sale de allí con el convencimiento de que su prima le ha traicionado y que la ha ocultado la verdad. Hay un sentimiento de rabia y frustración que él entiende que han jugado con él”.