Kiko Rivera ha reaparecido en las redes sociales. Tras el fallecimiento de su abuela el pasado martes, el Dj ha querido dejar un mensaje en su cuenta de Instagram, para agradecer a todos sus seguidores las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.

El dj, sin ganas de hacer ninguna promoción debido a su estado de ánimo, ha compartido que este mismo viernes lanzaba nuevo single. Un lanzamiento al que el artista le había puesto todas sus ganas, sin embargo, tras la pérdida de su abuela, esas ganas se han esfumado.

“Gracias por todas las muestras de cariño. Con cero ganas, destrozado de cuerpo y alma”, escribió Kiko Rivera a través de una historia en su cuenta de Instagram. Un mensaje en el que con escasas palabras, comparte cómo se encuentra ahora mismo.

«Mi single está fuera. Disfrútenlo. Mañana prometo venir con más energía», ha añadido Kiko. De esta manera, el artista anunciaba. Con las pocas fuerzas que le quedaban en ese momento, que su regreso a la música ya era una realidad.

Sin embargo, este regreso musical tan esperado no ha sido cómo él se imaginaba. El artista ha perdido a una de las personas más importantes de su vida, en un año que no está siendo nada fácil para él. De esta manera, su madre y él se reencontraron tras muchos meses sin verse, aunque de momento no han trascendido detalles de cómo fue ese encuentro.

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Doña Ana, su abuela, Kiko viajó desde la isla de La Graciosa a Lanzarote, y de ahí a Madrid, tan solo un día antes de la boda de su prima Anabel Pantoja, a la que finalmente no asistirá. Y es que actualmente, no tiene fuerzas para acudir al enlace, algo que su prima ha entendido perfectamente.