22:00 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Arranca el documental de Julián Muñoz.

Sigue en directo la docuserie de Julián Muñoz en Telecinco. El ex alcalde de Marbella relatará su divorcio de Mayte Zaldívar, su romance con Isabel Pantoja y su ingreso en la cárcel tras el ‘Caso Malaya’. Esta entrevista, que tendrá varias entregas y un debate en plató, está dirigida por Paloma García-Pelayo.

La docuserie de Julián Muñoz, en directo

Julián Muñoz se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta noche de viernes. El que fue pareja de Isabel Pantoja ha cogido el testigo de Rocío Carrasco y ha realizado su propio documental en el que narrará toda su historia. Una vida de idas y venidas en la que las luces y las sombras empañaron un futuro que nunca imaginó. Este relato llega después de que saliera a la luz que su hija Elia Muñoz padece cáncer, tal y como revelaron en Sálvame esta misma semana, por lo que el expolítico se encuentra en otro de los peores momentos de su vida. No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad comienza en escasos minutos y desde Look te vamos a contar el minuto a minuto. Dicho espacio cuenta on la participación directa de Paloma García-Pelayo, periodista encargada de la entrevista al que fuera alcalde de Marbella entre 2002 y 2003.