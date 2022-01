Belén Esteban: personalidad arrolladora mezclada con una salud delicada

A sus 48 años, Belén Esteban continúa siendo uno de los rostros más visibles del panorama televisivo nacional. La de Paracuellos se ha coronado como uno de los pesos pesados de Sálvame, motivo por el que probablemente sus compañeros nunca se habrían planteado su abandono hasta ahora. Fue durante el pasado Sábado Deluxe cuando la colaboradora admitió haberse planteado dejar su trabajo para centrarse plenamente en el ámbito familiar. Una decisión que probablemente se haya visto incentivada por los sucesos acontecidos en los últimos días.

Fue el pasado martes a mitad de la tarde cuando la ex de Jesulín de Ubrique salía de manera inesperada del plató de Sálvame. Pese a que a priori podía parecer una ausencia por algún contratiempo de menor importancia, lo cierto es que Belén no volvió a regresar, provocando así la preocupación de la audiencia. Según confirmó Look en exclusiva, la colaboradora habría sufrido una bajada de azúcar por la cual su presencia en el plató se vio empañada. Un problema de gran gravedad por el que el equipo se vio obligado a llamar a una ambulancia que en cuestión de instantes se presentó en las inmediaciones de la cadena para atender a Esteban. No obstante, gracias a la rápida intervención de los profesionales, la madre de Andreíta se recuperó perfectamente de este achaque, aunque decidió no reincorporarse a su puesto de trabajo y el programa siguió su curso con total normalidad.

Cabe destacar que esta no ha sido la ocasión en la que Belén ha pasado por una situación similar. Ya hace casi una década desde que la tertuliana estuvo en coma hasta 18 días a consecuencia de otro bajón de azúcar. Una durísima vivencia que la colaboradora tuvo que afrontar y en alguna que otra ocasión ha abordado públicamente: “Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña cómo me miraba, y era muy chiquitita. Lo máximo que he estado en coma han sido 18 días, oía a mis padres hablarme, mi padre me decía que volviera…”, expresó entre lagrimas en una entrevista.

Nadie duda de que la diabetes siempre ha sido un hándicap en la vida de Belén Esteban. Esta enfermedad ha situado a la colaboradora dentro del colectivo de riesgo frente a la pandemia por covid, además de haber interferido negativamente en la vida cotidiana de la ex de Jesulín desde que tenía 10 años. Es por ello que hace cierto tiempo quiso dar una oportunidad a la bomba de insulina, un artilugio médico que asegura que “le cambió la vida”. Este aparato también se encarga de avisar a la tertuliana de la dosis que se tiene que poner y la regula, motivo por el cual lo señala como el principal culpable de su felicidad y de la libertad de la que ha gozado en los últimos años.