Una ambulancia acude a Telecinco ante una crisis de Belén Esteban

Tarde complicada en Sálvame. Pese a que a priori parecía que el programa marchaba con total normalidad y con todos sus colaboradores en perfectas condiciones, llamaba la atención la ausencia de Belén Esteban. La de Paracuellos había acudido a su puesto de trabajo como de costumbre, pero a media tarde salió del plató y para sorpresa de todos los allí presentes, no volvió a regresar.

Pero, ¿qué es lo que habría hecho que la colaboradora se ausentara de manera tan inesperada? Según ha podido saber Look gracias a diversas fuentes cercanas al programa, Belén habría sufrido una bajada de azúcar por la cual su presencia en el plató se vio empañada. Un problema de gran gravedad por el cual el equipo se ha visto obligado a llamar a una ambulancia que en cuestión de instantes ha acudido a atender a la ex de Jesulín, provocando así una situación de susto e incertidumbre por parte de sus compañeros. No obstante y gracias a la rápida intervención de los profesionales, Esteban se ha recuperado perfectamente de este achaque, aunque ha preferido no volver a Sálvame para recuperarse completamente y evitar que este incidente llamara la atención de la audiencia en exceso.

Tras este contratiempo, el programa ha continuado como estaba previsto y ninguno de los trabajadores ha querido dar detalle alguno sobre el por qué de esta ausencia. Aún así, no es la primera vez que Belén sufre un episodio de este tipo con respecto a su diabetes. Fue hace casi una década cuando la tertuliana se debatió entre la vida y la muerte al entrar en coma a consecuencia de un bajón de azúcar. Un durísimo golpe que en alguna que otra ocasión ha recordado ella misma visiblemente emocionada: “Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña cómo me llamaba, y era muy chiquitita. Lo máximo que he estado en coma han sido 18 días, oía a mis padres hablarme, mi padre me decía que volviera. (…) No quiero hablar porque me acuerdo mucho de mis padres, que lo pasaron muy mal ahí”, señalaba entre lágrimas en una entrevista.

En más de una ocasión ha sido la propia Belén quien ha querido explicar cómo lleva conviviendo con la diabetes desde que tenía 10 años, habiendo dado una oportunidad a la bomba de insulina que ha conseguido darle algo de libertad en esta enfermedad: “Miguel me habló de la bomba de insulina y yo no estaba muy convencida; pero, al final, me la puse y me cambió la vida. Siempre la llevo aquí en el sujetador metida”, expresaba con total naturalidad. Además, este aparato médico ha conseguido ser su mejor aliado en el día a día: “He bajado de peso y me he deshinchado. La bomba te avisa de la dosis que te tienes que poner y te regula. La llevo siempre y tan feliz”, aclaraba, agradeciendo a la seguridad social y a todos los sanitarios por conseguir que las personas diabéticas puedan llevar a cabo una vida totalmente normal.