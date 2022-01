De ‘Masterchef’ a colaboradora de ‘Sálvame’: EL huracán Samantha Hudson ha venido para quedarse

Samantha Hudson, la revolución del momento. La influencer reúne ya toda una legión de seguidores en Instagram. Cuenta ya con más de doscientos mil y cada día esa cifra aumenta de manera considerable. Lo tiene todo, desparpajo ante las cámaras, personalidad y una gran energía que ilumina allá por donde pasa. Pese a que es conocida gracias a las redes sociales, su nombre comenzó a resonar con más fuerza cuando se convirtió en una de las participantes de Masterchef Celebrity.

Hace escasos días Hudson se convirtió en la estrella de un conocido programa de Telecinco. Samantha formó parte de una entrega de Sálvame. Ella misma lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram. “Lookazo y mega make up de @ucancallmehottie para mi primera aparición en Telecinco! Me lo he pasado muy bien el Sálvame”, escribía. Sin embargo, también aclaraba que su aparición en el espacio era de manera temporal, ya que muchos apuntaban a que era uno de los fichajes estrella. “Pero os informo de que yo no he accedido a nada y los rumores de que soy la nueva colaboradora no son ciertos 💕 el vestido es un custom de @syndicalchamber”, aclaraba.

A través ed Twitter, también quiso aclarar que por el momento, se mantendría alejada del foco mediático. «Me lo he pasado muy bien en Salvame pero veo a algunos medios haciendo afirmaciones un poco solemnes!yo he respondido a lo que me ha dicho Carlota pensando que era una coña me reitero y digo que por mi parte no hay ninguna confirmación, perdón si he dado a entender lo contrario», comentaba muy sincera.



El estrellato de Samantha Hudson llegó en 2015 mientras se encontraba cursando el Bachillerato. En la asignatura de Cultura Audiovisual tuvo que realizar un videoclip, actividad que dio un giro a su vida de 180 grafos porque ella, por propia iniciativa, escribió y grabó una original canción con su respectivo vídeo musical que una vez montado lo subió a la plataforma de Youtube. Provocó un gran impacto mediático que de hecho, casi le cuesta la expulsión. La canción denunciaba las vejaciones y los abusos cometidos hacia el colectivo LGBT.

Cuando se mudó a Madrid continuó su camino y se convirtió en una artista performer de lo más conocida. Desde la fecha, Hudson ha pisado una gran cantidad de escenarios de todo el territorio español. ¿Dónde la podremos ver próximamente? No te pierdas la pista de Samantha Hudson, ya que nunca deja a nadie indiferente…