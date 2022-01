La confesión de Belén Esteban que pone en jaque su continuidad en ‘Sálvame’

La noche del sábado estaba llegando a su fin, y qué mejor manera de ponerle el broche de oro que con el polígrafo de Belén Esteban. Tras la entrevista a Bárbara Rey en Sábado Deluxe, la “princesa del pueblo” se enfrentaba a las preguntas de Conchita con el fin de exponer su verdad sobre diversos temas de la más absoluta actualidad. Lo que no podíamos esperar es que a raíz de este programa, la de Paracuellos haría una confesión que marcaría un antes y un después en la cadena.

Pese a que parecía que la ex de Jesulín de Ubrique estaba viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, lo cierto es que estaría planteándose abandonar Sálvame en un futuro no muy lejano: “Si no lo he hecho, ha sido por mi marido y por mi hija, porque a ella le encanta Sálvame. Le encanta ver que no estoy en casa, porque a mí enseguida se me cae la casa encima”, aseguraba entre risas. Además, ya habría expresado este sentimiento a algunos de sus compañeros: “Belén Rodríguez y Antonio Rossi saben que este año he estado a punto de irme. No quiero decir que me vaya ya, pero a mí me queda poco”, desvelaba, confirmando además que cuando se produzca esa marcha televisiva no habrá vuelta atrás: “Yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele”.

Pero, ¿qué habría llevado a la colaboradora a abandonar un puesto de trabajo en el que a priori parece estar como pez en el agua? Según Belén, los principales motivos por los que ha pensado en dejar el programa de Telecinco mucho tienen que ver con el cansancio y con su madre: “Ella vive en Benidorm y hacía meses que no la veía. (…) Hay personas que me necesitan y tengo que estar, no me lo perdonaría”, explicaba visiblemente emocionada. Pero ante la incógnita de perder a uno de sus pesos pesados, Jorge Javier reaccionó de inmediato exponiendo varias opciones: “La solución es venir menos”, zanjaba en presentador, a lo que Esteban respondía: “Bueno, ya veré. No me voy a ir y, además, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele, donde llevo doce años y estoy encantada. Me siento muy bien valorada y pagada”, desvelaba.

Teniendo en cuenta que este dilema ha estado persiguiendo a la de San Blas durante muchos meses, su entorno más cercano ha querido intervenir para darle algún consejo de la manera más sincera. Entre ellos su marido, Miguel, quien ha ido más allá y ha animado a Belén a que continúe con su rutina como hasta ahora: “Miguel me ha dicho que la que tengo que elegir soy yo, pero que es una decisión muy fuerte y que podría ser equivocada”. Unas palabras con las que parece estar muy en sintonía Kiko Matamoros, que ha hecho ver a la Esteban que Sálvame puede ser su mejor escaparate de cara a otros proyectos: “Para tu negocio (Sabores de la Esteban) es bueno que estés aquí y te va muy bien ahora. Sería un mal momento para que desaparecieras”, afirmó.