¿Quién es Gabriel Guevara? El hijo de Marlène Mourreau que triunfa en ‘Culpa Mía’

Es tal el éxito de algunos libros que las plataformas de entretenimiento aprovechan para convertirlos en película. Este ha sido el caso de Culpa Mía, una obra de Mercedes Ron que ahora cuenta con su propia interpretación en la pequeña pantalla en Amazon Prime Video. Un movimiento que ha convertido a Nicole Wallace y a Gabriel Guevara en Noah y Nick Leister, los dos protagonistas de una historia de amor adolescente que no ha dejado a nadie indiferente. Tanto es así, que precisamente este último se ha convertido, en cuestión de días, en un ídolo de masas en toda regla, aunque lo cierto es que su rostro no resultaba desconocido a la audiencia.

Pero, ¿quién es Gabriel Guevara? Este joven de 22 años es nada más y nada menos que el hijo de Marlène Mourreau y el bailarín Michel Guevara, aunque cabe destacar que no ha llamado la atención de sus fans por eso, sino por su gran presencia en el ámbito del cine en los últimos años. Y es que, teniendo en cuenta que proviene de una familia de artistas, no resulta extraño que se haya hecho poco a poco un hueco entre los actores más reconocidos de España, contando ya con casi 800 mil seguidores en Instagram y una trayectoria que apunta maneras.

Para conocer sus inicios dentro de la esfera de la interpretación hace falta viajar en el tiempo hasta el 2018, cuando Gabriel debutaba en Skam, de Movistar+, dando vida a Cristian. Al año siguiente, en 2019, comenzó a formar parte de proyectos como Cómo mandarlo todo a la mierda, de HBO; o Tú no eres especial, de Netflix. Pero no ha sido hasta ahora cuando su fama ha crecido de manera definitiva al dar vida a Nick Leister en Culpa Mía, película que ha tenido una gran acogida y de la que se prevé que se lleven a cabo más partes que sean estrictamente fieles con los libros y con su movediza historia de amor con la hija de la nueva esposa de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀 (@gabrieloxguevaraa)

En la ficción, el corazón de Guevara está ocupado por Noah, pero en la realidad lo cierto es que se desconoce si el joven está o no enamorado. Fue hace en torno a 3 años cuando el actor fue captado en actitud muy cariñosa con la también actriz Agostina Goñi, aunque nunca confirmaron ni desmintieron su noviazgo y, por ahora, no hay ni rastro en las redes sociales del intérprete con lo que pueda dar a entender que está inmerso en una relación. No obstante, gracias al universo 2.0 puede saberse que, si hay tres cosas que le gustan a Gabriel son viajar, hacer deporte y el ámbito del modelaje, y así lo refleja a través de su cuenta de Instagram, la cual ha obtenido una gran popularidad en los últimos días con el lanzamiento de la película mencionada.