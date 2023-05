Vinicius tiene las espaldas bien cubiertas: una suculenta fortuna y sus incondicionales de la factoría Netflix

Todo el mundo habla de Vinicius Junior. Y con razón. El lamentable episodio de racismo vivido el pasado domingo, durante el encuentro que el Real Madrid jugó ante el Valencia CF, ha elevado la importancia del asunto hasta la de estado. Todo el planeta y sus estamentos se han solidarizado con el brasileño, a quienes unos aficionados de Mestalla le dedicaron insultos por su color de piel. Individuos que, por cierto, han sido arrestados por la Policía.

Todo lo qué pasó con Vinicius en Mestalla 👉 https://t.co/32lry1Gr7a pic.twitter.com/zrg9AQTmII — Arielipillo (@arielipillo) May 23, 2023

Mucho se ha dicho y escrito sobre el Caso Vinicius. Y lo que queda. Pero, en lo que a nosotros respecta, hemos querido poner el foco sobre la parcela más íntima del crack del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Y esa pasa por aspectos de los que no siempre se habla como el imponente patrimonio que atesora la estrella del Real Madrid.

En plena lucha contra los que faltan el respeto por su color de piel, Vini Jr puede presumir de haber logrado armar un músculo financiero sólido desde que aterrizó en el Real Madrid. Corría el año 2018 cuando un escuálido e imberbe brasileño se presentó ante el Santiago Bernabéu con la vitola de crack del futuro. Sus comienzos fueron difíciles ya que tuvo que afrontar las mofas y memes por sus dificultades en la finalización de jugadas. No obstante, el tiempo es el mejor juez y ha puesto al ’20’ blanco en el sitio que merece.

Vinicius Junior puede presumir de haber formado un patrimonio que rondaría los 70 millones de euros. Una cantidad elevada que ha ido amasando gracias a su contrato con el Real Madrid (percibe 3,20 millones por temporada) y gracias a los patrocinios, de los que obtiene importantes beneficios.

Una buena muestra de que las finanzas le van a pedir de boca es que nada más llegar a Madrid adquirió una mansión en La Moraleja, una de las mejores zonas residencias de la capital. Se trataba de la misma residencia en la que habitó hace años el que fuera presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. Por ella desembolsó en torno a 7 millones de euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Los otros negocios de Vinicius

Como no solo de pan vive el hombre, Vinicius Junior no pierde de vista la lógica, que no es otra que el ser conocedor de que la vida deportiva de un futbolista se termina antes de los 40 años. Por ello, ha puesto en práctica varios negocios paralelos a su carrera como deportista de élite. Así, ha lanzado desde perfumes a lociones capilares a gafas de sol, joyería, artículos de papelería, paraguas o bolsas de deporte.

Tal y como hacen otros rostros del balompié, Vini posee una empresa que gestiona su patrimonio y en la que su padre es una persona clave. Además, el delantero carioca posee contratos de patrocinio con Gagà Milano, de relojes, Nike, EA Sports y Dolce and Gabanna. Por si fuera poco, tiene una empresa de 12 personas que paga para que trabajen exclusivamente para él.

Vinicius no está solo en su lucha contra el racismo. Nadie le ha dado la espalda, pero entre su grueso de amigos hay una pandilla que no pasa desapercibida y que la pueden ver todos a través de Netflix. Entre sus amigos en el mundo de la interpretación patria están nombres como Arón Píper, Maggie Civantos o Najwa Nimri. De hecho, llegó a ser invitado a fiestas privadas de Élite.