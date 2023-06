Un adiós a ‘Sálvame’ cargado de los mejores momentos de la televisión

Sálvame está a punto de llegar a su fin y, aunque Mediaset ha cambiado los planes, finalmente el programa echará el cierre el próximo viernes, 23 de junio. Comienza una nueva era para la cadena de Fuencarral con un lavado de imagen y prescindiendo de los espacios televisivos más polémicos. De esta forma, rostros tan conocidos como el de Jorge Javier Vázquez, las hermanas Campos o Belén Esteban ya no serán habituales por las inmediaciones. Se cierra una puerta que ha dejado, durante 14 años, infinidad de momentazos que desde Look hemos querido recordar.

La llamada de Pedro Sánchez

Los televidentes nunca olvidarán cuando el presidente del Gobierno entró por llamada en directo después de que el conductor del programa hubiese mostrado su descontento con el PSOE. Jorge Javier soltó un discurso en contra de El Toro de La Vega y, en ese momento, Sánchez levantó el teléfono y, aunque su intención no era convertirse en el protagonista de aquella tarde, prometió al presentador que nunca le vería en una corrida de toros. Unos años después, Mediaset lanzó su Código Ético en el que prohibía hablar de política en sus programas.

María Patiño y su himno

Aunque Jorge Javier ha sido siempre uno de los rostros más polémicos de Sálvame, Patiño no se ha quedado atrás. En numerosas ocasiones, la presentadora de Socialité le ha quitado todo el protagonismo, aunque ella sí ha conseguido ganarse el cariño de su audiencia. Y uno de sus momentos para el recuerdo fue cuando irrumpió en el plató de Telecinco para entonar No dejes de soñar, de Manuel Carrasco, cuando la realización intentó sacar su imagen del plano. Desde entonces, la canción se ha convertido en un auténtico himno para los más fieles seguidores de la colaboradora, que no ha dudado en utilizar la letra del tema siempre que la ocasión lo ha requerido.

243951 personas delante para comprar la entrada de Coldplay como diría Maria Patiño no dejes de soñarpic.twitter.com/uUzFczZ4F4 — EliamSweet (@eliamsweet) August 25, 2022

El protagonismo de Belén Esteban

Desde que se conociera su romance con Jesulín de Ubrique, ‘la princesa del pueblo’ ha sido uno de los personajes más queridos de la cadena de Fuencarral. Su sentido del humor, su carácter sin pelos en la lengua y sus confesiones de barrio han sido clave para meterse al público en el bolsillo. Y es que, no hay nadie que no recuerde sus míticas frases, como «Andreíta, cómete el pollo» o «Por mi hija MATO». Otra anécdota para recordar fue cuando su hija, al cumplir la mayoría de edad, copó las portadas de los medios nacionales, algo que levantó el enfado de la colaboradora que volvió a soltar otra de sus perlas en Sálvame: «Qué hace mi hija abriendo un telediario. ¡Ni que fuera yo Bin Laden!».

Belén Esteban: "¡NI QUE FUERA YO BIN LADEN!" pic.twitter.com/FcWlle21TG — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) February 21, 2019

El affaire de Chelo y Bárbara Rey

Pero si hay un momento que ha hecho historia de la televisión ese es cuando Chelo y Bárbara Rey tuvieron un cara a cara en el que salió a la luz su affaire que tantos rumores había levantado con anterioridad.

Cara a cara de Chelo y Bárbara Rey pic.twitter.com/th5YbTVhbP — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) February 28, 2019

«Un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tú y yo iría a la tumba. Pero tengo que decir que el polígrafo no miente, siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque hubiera sido más feliz, pero tengo que decirlo: Chelo, tú y yo hemos tenido una noche de amor».