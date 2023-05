Mediaset anunciaba hace unas semanas la decisión de prescindir de Sálvame de su parrilla diaria de las tardes. El formato que lleva catorce años siendo líder en las horas posteriores a la comida pondrá punto final a su emisión el próximo 16 de junio. La noticia ha pillado por sorpresa a muchas personas, incluidas a los propios colaboradores, quienes llevan ligados a la productora más de catorce años. El futuro profesional de sus trabajadores es todo un enigma, sobre todo el de sus rostros conocidos, los que, por ahora, aún no se han pronunciado sobre que rumbo decidirán tomar una vez acabe el formato.

Durante más de una década, los colaboradores han regalado a su fiel audiencia una infinidad de momentos que quedarán para la posteridad en la historia de la televisión. Entre todos ellos, las míticas discusiones de Belén Esteban contra varias figuras de Telecinco han sido claves en el programa. Desde Kiko Matamoros hasta María José Campanario, pasando por Toño Sanchís, su antiguo representante. Repasamos algunas de las polémicas más recordadas de la de Paracuellos ante las cámaras:

Jesulín de Ubrique

Es un hecho que la apodada ‘Princesa del pueblo’ comenzó a ganar popularidad en la pequeña pantalla a raíz de su ruptura con Jesulín de Ubrique, el padre de su hija Andrea. A pesar de que el torero siempre ha guardado silencio Belén Esteban nunca ha ocultado en los platós de televisión su descontento en cuanto al nulo cariño que siempre ha mostrado Jesulín hacia su primogénita.

María José Campanario

La actual pareja de Jesulín de Ubrique ha sido una de las claras enemigas de la Esteban desde sus inicios en televisión. En más de una ocasión se han lanzado indirectas públicas pero lo cierto es que, hasta día de hoy, nunca han protagonizado ningún encuentro físico delante de las cámaras.

Toño Sanchís

Belén Esteban y Toño Sanchís siempre han mostrado su gran amistad ante las cámaras. Además de ser fieles amigos, Toño Sanchís era el manager de la de Paracuellos, por lo que la confianza entre ambos era plena. Todo se «rompió» cuando salieron a la luz unos supuestos delitos de estafa por parte de Toño a Belén y esta decidió desvincularse profesional y emocionalmente del que era considerado uno más en su familia. De esta sonada polémica Belén pronunció la famosa frase: «Pá-ga-me» que tantos españoles siguen imitando a día de hoy.

Olvido Hormigos

La edición de Gran Hermano VIP 3 estuvo marcada desde el principio por los constantes enfrentamiento de Belén Esteban y Olvido Hormigos. La exconcejala llegó a cuestionar a la colaboradora como madre y eso hizo que estallara la guerra entre ambas. «Anda, tomate una copita de champán, que se te da muy bien», «Cuando te digan perrito meneas el rabito», son algunas de las frases que pronunció la expareja del torero durante algunos de los altercados que vivió con Hormigos en las primeras semanas del concurso. Paradójicamente, Olvido fue la primera expulsada y Esteban consiguió alzarse con el premio final como ganadora.

Jorge Javier Vázquez

A pesar de que nunca han ocultado su amistad, el covid dejó para el recuerdo una de las discusiones más fuertes del programa entre estos dos amigos. La Princesa del Pueblo explicaba que el sector sanitario lo había pasado muy mal durante la pandemia y que, bajo su opinión, el Gobierno no había estado a la altura. El presentador respondía a su amiga diciendo que ella y su familia no eran los únicos que lo habían pasado mal. El enfado del catalán fue a más y acabó abandonando el plató.

Paz Padilla

El fin de su relación fue su bronca del 20 de enero del 2022. En riguroso directo, Belén Esteban acusó a la presentadora de no creer en la vacuna contra el coronavirus. En ese mismo momento, Paz Padilla decidía abandonar el plató de Sálvame repitiendo una y otra vez la frase «¡Estoy flipando!». «No me creo lo que estás diciendo y no quiero tener una guerra, creo que has metido la pata hasta dentro, a lo mejor estoy equivocada», respondía la colaboradora.