Aitana Ocaña y Sebastián Yatra continúan viviendo una bonita historia de amor que mantiene a ambos protagonistas la mar de ilusionados. Poco a poco, van dando pasos adelante. Ellos son quienes marcan sus tiempos. Van con pies de plomo y no quieren que nada falle, sobre todo porque la cantante salió hace no demasiado de otra relación intensa con Miguel Bernardeu. Sin embargo, todavía se sigue hablando (y mucho) de cómo se prendió la llama del amor entre ellos.

Sólo ellos saben en qué momento sintieron que querían dejar de ser amigos para intentarlo como pareja. Porque, que a nadie se le olvide, ambos cantantes tenían una grandísima relación de amistad previa a su noviazgo, desde que se conocieran en el año 2018. Hubo un aspecto clave que cambió todo como ficha de dominó y que fue movido por Aitana a consecuencia de un hecho protagonizado por Yatra. Vamos a explicarnos.

Hay que remontarse al año 2020 para fijar ahí la ruptura entre el colombiano y la argentina Tini Stoessel (hoy pareja del jugador del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul). En ese momento, la química entre Aitana y Sebastián es evidente y ambos lo saben, pero ella está aún centrada en su romance con el hijo de Ana Duato.

Se empieza a hablar de que Pareja del año, uno de los temas más exitosos del latinoamericano, está dedicado a la joven cantante catalana. Sea como fuere, lo que acaba sucediendo es que Yatra disfruta de una noche de amor con Claudia Martínez, concursante de La isla de las tentaciones, en 2022.

Llegamos al punto de inflexión. Aitana, conocedora del encuentro íntimo entre Yatra se replantea sus sentimientos por él, así como su relación sentimental con Miguel Bernardeau, siempre según la versión que arroja la revista Diez Minutos y un conocido tiktoker.

Tuvieron que pasar varios meses hasta que la ex concursante de Operación Triunfo viese claro que no quería pasar más tiempo con su ex pareja. Grabaron la serie La última, de Movistar +, y en la promoción de la misma se empezó a notar la tensión existente entre ellos. Lo que vino después es de dominio público, el comienzo de su prometedor amor junto al cantante de Tacones Rojos.

Uno de los pasos de gigante que Aitana y su nueva pareja pueden protagonizar pronto es el de dejar claro que están viviendo juntos en la exclusiva casa que se ha comprado la triunfita a las afueras de Madrid. El colombiano pasa allí largas temporadas e incluso acuden a eventos juntos (pero no revueltos) ya que no posan como pareja. De momento, prefieren mostrarse así de herméticos.