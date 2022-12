Aitana y Sebastián Yatra siguen dando mucho de qué hablar. Después de mostrar las pruebas que exhiben la gran sintonía existente entre ellos, sólo falta esperar ver cómo evoluciona lo que a todas luces apunta a evolucionar en idilio sentimental. Si bien, sólo el tiempo lo dirá. Sea como fuere, ambos son continuos generadores de noticias en las últimas horas y los motores de búsqueda no dejan de arrojar resultados con sus nombres.

La complicidad entre ellos lleva escritos varios episodios. Casi todos tienen una cara amable, pero hubo uno en concreto que acabó en un gran enfado de Aitana con Yatra. Tuvo lugar durante la cuarta noche de audiciones a ciegas de La Voz Kids, el pasado mes de junio. Cuando todos los coaches escuchaban atentamente las actuaciones de los pequeños, con el fin de captarles para su equipo, una estrategia del colombiano provocó la irritación de su amiga.

Al intérprete de Tacones Rojos le encantó la voz de Zoé y estaba decidido a apretar el pulsador. Sin embargo, al girarse vio a una Aitana dubitativa de si hacer lo propio o no. Éste le animó a pulsar el botón para que fuera Zoe quien decidiera a qué equipo ir.» ¿Vamos los dos?», le preguntaba Yatra a Aitana, quien animó a pulsar el botón que activaba su silla. Sorprendentemente, su asiento permanecía inmóvil, mientras el de Sebastián se giraba.

Lo que Yatra buscaba era dejar fuera de juego a su compañera para poder quedarse él con Zoé y no dudó en sacar pecho por ello: «¡Esto es La Voz!», exclamaba riéndose. Pero a Aitana Ocaña no le sentó nada bien esto: «¿Sabes qué ha pasado? Ha dicho ‘vamos a darle los dos’ y me ha bloqueado», decía la cantante a Zoé. «Somos niños y este tipo de juegos son con todo el cariño», se defendía el artista. «Pues a mí no me genera ningún cariño. ¡Dejarme en paz!», sentenciaba una enfadada Aitana.

Aitana y Yatra, cada vez más cerca

Esto sucedió hace meses pero todo pareció quedarse en un cabreo pasajero por parte de la catalana. Hace unas horas hemos asistido a cómo Sebastián Yatra no se ha perdido el concierto que Aitana ha ofrecido en Madrid, demostrando que siguen pasando tiempo juntos, formando una historia a la que todavía le quedan muchos capítulos por escribir. La ex triunfita cantó en su show uno de sus éxitos, cuya letra adquiere ahora un protagonismo muy especial: «Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quien soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control (…) algo que puede mejorar, algo que pueda encontrar, que me ayude a imaginar, y yo lo quiero lograr», dice la lírica.

Periodistas como Cristina Tárrega tienen claro que entre Aitana y Yatra ha nacido el amor: «Lo tengo nítido. Tienen mucho en común y podrían ser una de las parejas más bonitas del 2023″, aseguraba en El programa de Ana Rosa. El tiempo dictará.