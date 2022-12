Las explicaciones que darían respuesta al por qué de la ruptura entre Aitana Ocaña (23) y el actor Miguel Bernardeau (26) no cesan. Si en un primer momento todo apuntaba a que había sido la serie que han grabado juntos, La Última, la que habría pasado factura a sus cuatros años de relación, ahora una tercera persona ha hecho saltar todas las alarmas.

Se trata del cantante latino, Sebastián Yatra (28), con quien, prácticamente desde que saltara a la fama tras su participación en Operación Triunfo en 2017, la catalana ha demostrado tener una muy buena relación. Ambos son compañeros de trabajo en La Voz Kids de Antena 3, y han realizado varias colaboraciones en cuanto a lo musical se refiere, como Corazón sin vida y Las dudas. Pero además, lejos de los escenarios, son numerosas las veces que se les ha podido fotografiar por las calles de Madrid y en eventos, haciendo así gala de su amistad.

Sería precisamente en esos momentos cuando habría surgido «algo más» entre ellos, según aseguraban Las Mamarazzis, Laura Fa (48) y Lorena Vázquez en su último podcast para El Periódico. Según las periodistas, el artista colombiano y Aitana habrían tenido un «rollete». «Tienen una química innegable», sostuvo Vázquez, que fue más allá y afirmó que sabía «a ciencia cierta», que los dos cantantes habrían mantenido una relación sentimental tiempo atrás.

Yatra acompaña a Aitana en su último concierto en Madrid

Este martes, Aitana ha celebrado en el WiZink Center de Madrid su último concierto de la gira 11 Razones. Con la gran ausencia de Miguel Bernardeau, que confirmaba aún más si cabe el fin de su relación, todas las miradas se centraban en Sebastián Yatra, que sí estaba sentado en las gradas.

El colombiano no se quiso perder el concierto de su, de momento, amiga, que sin duda fue uno de los más significativos y emocionantes para ella. «Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel», confesaba la cantante nada más subirse al escenario.

Aitana, con un ajustado mono metalizado con un escote corazón, interpretó más de una veintena de sus éxitos, y contó con la presencia de David Bisbal (43), Lola Índigo (30) y Pablo López (38), con quien interpretó algunas de sus colaboraciones, sobre el escenario. No pudo hacerlo, sin embargo, como estaba previsto, con el ex vocalista de El Canto del Loco, Dani Martín (45), que no pudo acudir a la cita. No obstante, la cantante cantó de todas formas uno de sus sencillos, Puede Ser, que ambos interpretaron en el Especial de Navidad de 2021, y que habla, precisamente, de una ruptura sentimental: “Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quien soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control (…) Algo que puede mejorar, algo que pueda encontrar, que me ayude a imaginar, y yo lo quiero lograr”, reza la canción.

Al término del concierto, y avivando los rumores de una posible nueva ilusión, Aitana se fue de fiesta con Sebastián Yatra y otros rostros conocidos de la industria musical, como Abraham Mateo.