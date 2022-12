Dani Martín y Meriloves, ¿ya no están juntos?

Fue a finales del año pasado cuando se pudo saber que el corazón de Dani Martín volvía a estar contento. ¿La culpable? María Partida, o más conocida en las redes sociales como Meriloves, una joven que le había devuelto la ilusión al cantante. Desde ese momento, el artista y la influencer comenzaron un noviazgo marcado por la hermeticidad, siendo contadas las ocasiones en las que los medios de comunicación les pudieron fotografiar juntos. Su primera foto oficial llegó tan solo dos meses después cuando, con motivo del 45 cumpleaños del vocalista de El canto del loco, la joven compartió una romántica felicitación con la que confirmó su historia de amor. Una historia de amor que parece haber llegado a su fin.

Así lo ha comunicado Socialité, que se ha puesto en contacto con una amiga de la influencer, confirmando que la pareja ya no está junta. Al parecer, María Partida le había prometido a esta chica colarse en uno de los conciertos de su novio para acceder al backstage, pero cuando llegó el esperado día, se vio obligada a decirles que no porque ya no estaba con él. “Teníamos entradas para ir en Sevilla al concierto de Dani Martín mis padres y yo, y nos acordamos del contacto de Mariloves. Hablamos con ella y nos dijo que no habría ningún problema en ir al backstage. Una semana antes del concierto nos dijo que no íbamos a poder acudir porque ya no estaban juntos”, ha relatado la chica para el programa de Telecinco.

Y es que, a pesar de que habían dado pasos agigantados en su relación, puesto que Dani Martín conocía incluso a la hija que Meriloves tiene en común con Pedro Mosquera, lo cierto es que un año después de comenzar su andadura como compañeros de vida, parecen haber decidido tomar caminos por separados.

Un momento complicado

El intérprete de 16 añitos fiera no está atravesando su mejor momento. Si hoy ha salido a la luz que podría haber puesto punto final a su relación, hace apenas su nombre sonó con fuerza en la crónica social por un motivo totalmente diferente. El cantante compartía en sus redes sociales un vídeo con momentos inéditos de su última actuación junto a unas palabras en las que parecía que su intención era retirarse de la música. “Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel. El que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra… Nos vemos en unos años, sed felices”.

Tras el revuelo causado, fue él mismo quien quiso dar explicaciones sobre lo sucedido: “Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso. Que no digan cosas que no son ciertas, que no dejo la música. ¿Cómo voy a dejar la música? Me muero”. Un mensaje con el que resaltó que las cosas se habían sacado de contexto y que lo único que había manifestado era un parón para regresar con más fuerza tras un duro año lleno de trabajo. Ahora, después de estas dos noticias bombas en tan solo una semana, el cantante ha vuelto a pronunciarse en su cuenta de Instagram con un claro mensaje y ataviado con un gorro de Papá Noel: “Felices fiestas. Mucha salud y mucho sentido común. Gracias por este 2022 tan bonito que me habéis regalado”.