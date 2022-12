Aitana publica el disco de la BSO de ‘La Última’, su serie para Disney+

La Última ya se puede disfrutar en Disney+. La serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeu, era uno de los estrenos de ficción juvenil más esperados del año. Y finalmente, este viernes 2 de diciembre ha llegado a la plataforma, acompañada del lanzamiento de un disco muy especial.

Se trata del primer proyecto profesional conjunto de Aitana y Miguel Bernardeau. Una serie en la que la catalana debuta como actriz, tras haberse preparado durante los últimos años para dar este gran paso en su carrera profesional.

Tras el lanzamiento de la canción que da nombre a la serie, este viernes también ha visto la luz el disco de la banda sonora de La Última, interpretada por Aitana. Un disco en el que están incluidas todas la canciones que su personaje, Candela, interpreta a lo largo de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Aitana desveló que lanzaría un disco con las canciones de Candela durante una entrevista en México: «He creado, bueno yo no, mi personaje, que se llama Candela, creó un disco para la serie que va a salir también», explicó una entrevista con Exa FM, recalcando que este álbum no tiene nada que ver con su tercer álbum de estudio, que verá la luz a lo largo del 2023.

“Se puso sobre la mesa la idea de hacer un disco dentro la serie y empecé un poco a darle vueltas, a componer, me ponía a escribir sobre las ideas que yo podía tener a raíz que nos iban mandando guiones. Según cómo iba viendo a Candela, me iba imaginando cómo podían ser esas canciones a raíz de la historia”, recuerda la artista sobre el proceso de creación del disco.

En cuanto al sonido del disco, se trata de una mezcla de pop-rock, con la voz de Candela, es decir, de Aitana como protagonista. Un disco que además está disponible en en formato CD y dos versiones LP – Standard y Deluxe. Y que seguro que será uno de los regalos juveniles estrella de estas navidades.