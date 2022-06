Aitana y Sebastián Yatra desvelan en ‘La Voz Kids’ cómo fue su primer encuentro

Gala tras gala, los jueces de La Voz Kids nos están dejando auténticos momentazos, aunque en esta ocasión ha sido el turno de Aitana y Sebastián Yatra. Los coaches están dando a conocer más a fondo a la audiencia, donde principalmente podemos comprobar el buen rollo que transmiten tanto delante como fuera de cámaras, a pesar de que no sea así cada gala.

Sus piques son el plato de cada día, y recordemos que por muy amigos que sean, en el programa son rivales. Sin embargo todos dejan ver su lado más humano gracias a los niños. En el pasado programa, David Bisbal le preguntó a Aitana y Sebastián Yatra como se conocieron a lo que la artista catalana respondió: “Sí que me acuerdo, claro. ¿Puedo contarla de verdad?”, le preguntaba a su compañero sin saber si podía revelar la curiosa anécdota que vivió junto al colombiano la primera vez que se vieron.

👀 ¿Cómo se conocieron Aitana y Sebastián Yatra? #LaVozKids 🐍 ¿A través de una cobra? 😱 https://t.co/Rt50ChOGUu — La Voz Kids (@LaVozKids) June 18, 2022

“Estaba en el programa en el que salí”, comenzó relatando Aitana, refiriéndose a su paso por Operación Triunfo. “Él vino a cantar de invitado, lo típico, estaba cantando a todo el mundo y cuando vino, que estábamos todos los finalistas, llega y se acerca un montón, poniéndose a cantar así en plan súper chulo”, continuó explicando. Todo ello mientras, en un tono humorístico, imitaba sus gestos por el escenario, algo que ha desatado las carcajadas de todos los jueces.

“Literalmente me tuve que echar para atrás en plan: ‘por favor, tranquilo’. Pero hoy lo hizo en plan de buena fe”, a lo que inmediatamente su compañero, Pablo López le preguntaba: “¿Le hiciste una semi cobra?”. Seguidamente, Aitana lo ha negado rotundamente dejando claro que nunca le evitó. De igual manera, el intérprete de Tarde respondió: “Yo ni me enteré, iba a cantar, se quedó Twitter como 3 horas todo el mundo encima mío en plan: ‘Aléjate de Aitana’. Yo me fui para Colombia al día siguiente gracias a Dios”, comentaba el cantante en lo que ambos guardan un recuerdo con mucho cariño.