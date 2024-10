Así fue la escena de amor de la película entre Bárbara Rey y Rocío Dúrcal

Los fantasmas del pasado de Bárbara Rey gritan con fuerza el nombre de Rocío Dúrcal, con quien protagonizó su película más importante: Me siento extraña. El proyecto se estrenó en 1977 de la mano de Enrique Martín Maqueda, pero está de plena actualidad a raíz de la situación que está atravesando la ex mujer de Ángel Cristo. ¿Qué sucedió durante el rodaje? Es un buen momento para responder a esta pregunta, pues justo se cumplen 80 años del nacimiento de Rocío Dúrcal.

La ‘reina de las rancheras’ se arrepintió profundamente de haber grabado este largometraje. Tanto es así que no acudió al estreno y no le gustaba hablar del tema en ninguna de sus entrevistas. Bárbara Rey sostiene que su compañera aceptó por necesidades económicas. «A mí me pagaron muy bien, pero a Marieta mucho más. No entiendo por qué luego renegó de la película», declaró la madre de Sofía Cristo durante un programa de Lazos de Sangre (TVE).

Una escena de la película ‘Me siento extraña’. (Foto: TVE)

Dúrcal hizo un pacto con Bárbara para sentirse cómoda durante algunas escenas. Hay que recordar que Me siento extraña se emitió en plena Transición y formaba parte de un género revolucionario conocido como El Destape. Ya se habían publicado algunos largometrajes basados en el amor lésbico, pero las protagonistas de esta película llegaron hasta el final. En un momento dado tuvieron una «noche de amor» que nadie consigue olvidar.

Un sueño convertido en pesadilla

Me siento extraña registró unos datos históricos. Reunió frente a la gran pantalla a 975.000 espectadores, una cifra asombrosa para aquella época. Era el sueño de cualquier actriz, pero Rocío Dúrcal no se sentía orgullosa, por eso terminó viviendo una pesadilla. Se especuló mucho con lo que había pasado entre Marieta y Bárbara detrás de las cámaras. Los rumores ayudaron a convertir esta película en una leyenda dentro del cine español, de hecho todavía hay muchos misterios que siguen sin resolverse.

Rocío Dúrcal durante un rodaje. (Foto: Gtres)

Bárbara Rey salió muy beneficiada. En 2010 recibió el premio honorífico del IV Festival Internacional de cine gay y lésbico de Andalucía. Las malas lenguas aseguraron que Bárbara jugaba con ventaja, que sus planos eran mejores y que estaban mucho más cuidados. Con el paso del tiempo se descubrió el motivo. Rocío Dúrcal se rompió la mandíbula, por eso no podía dar la cara en algunas escenas.

Lo que está confirmado es que Marieta puso punto y final a su carrera cinematográfica después del estreno de Me siento extraña. Bábara Rey siguió trabajando en la industria del cine y realizó algunas películas como Carne apaleada o El periscopio, pero su compañera no tuvo la misma suerte. «Recibí críticas durísimas y muchos fueron los que me insultaron por participar. Fue una apuesta fuerte y arriesgada, pero sin duda mereció la pena», declaró Rey tras recibir el premio citado anteriormente.

Una ‘noche de amor’

Bárbara Rey y Chelo García-Cortés. (Foto: Telecinco)

Bárbara Rey ha sido una de las grandes actrices de su generación e intentó blindar su vida privada. El problema es que terminó desapareciendo del mapa y cuando quiso volver tuvo que poner encima de la mesa ciertos aspectos de su intimidad. Poco a poco fue cogiendo experiencia y terminó convirtiéndose en una musa para la crónica social.

En 2011 se sentó en el programa Sálvame Deluxe y terminó admitiendo que había mantenido relaciones íntimas con una mujer. «Tú y yo, Chelo, tuvimos una noche de amor», declaró delante de casi dos millones de espectadores. Fue un momento que quedará para siempre en la cultura popular, pero no hay que olvidar que Chelo García-Cortés no ha sido la primera en besar a la actriz. Durante las grabaciones de Me siento extraña fue Rocío Dúrcal la encargada de llevar a cabo esta misión. La cantante intentó pasar página, pero hay libros que son imposibles de olvidar.