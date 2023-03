El 26 de marzo de 2006, los televisores de nuestro país no hablaban de otra cosa. La Reina de las Rancheras, Rocío Dúrcal, había fallecido a los 61 años de edad a las 19:15 horas de la tarde del día anterior en su casa de Torrelodones, en Madrid, debido a un agravamiento del cáncer de útero que padecía desde hacía años. La capilla ardiente con los restos mortales de la artista, quedó instalada horas más tarde en el Tanatorio de La Paz y hasta allí, abatidos, se desplazaron Antonio Morales Junior, el marido de la cantante, a quien conoció en 1965 durante el rodaje de Más bonita que ninguna, donde él era uno de los integrantes de Los Brincos, quienes ponían música a la cinta; y sus tres hijos, Carmen (52), Antonio (48) y Shaila (43), siendo ésta la última vez que la familia iba a mostrarse unida.

Y es que tras la muerte de Marieta, como llamaban a la artista sus allegados, el Clan Dúrcal quedó marcado por el enfrentamiento judicial a causa del reparto de su herencia hasta unos años más tarde. De hecho, corría el año 2009 cuando los hijos mayores de la cantante, Carmen y Antonio Morales Jr. demandaban a su padre por, presuntamente, ocultar algunas de las propiedades en el extranjero que al parecer, no estaban incluidas en el testamento de Rocío y que habrían elevado la herencia a los cuatro millones de euros. Ese año, la familia se veía las caras en el Juzgado número 3 de Villalba.

Pero el paso del tiempo hizo que todos acercaran posturas entre sí hasta la primavera de 2014, cuando falleció de manera repentina Junior, que en propias palabras de su hija Shaila, nunca llegó a superar la ausencia de la española más mexicana. «Mi padre no quería a nadie como quería a mi madre. Pueden haber pasado cosas, no sé si lo contó él o no. Después de la muerte de mi madre, mi padre estuvo muerto en vida ocho años», expresó en Lazos de Sangre.

Shaila es la única de los tres hijos de la cantante que ha seguido su estela en el mundo musical. Tras varios años con su residencia fijada en Houston, en Estados Unidos, donde debutó profesionalmente junto a su madre en las últimas giras que Rocío Dúrcal hizo tanto allí como en Latinoamérica, Shaila de los Ángeles Morales de las Heras -su verdadero nombre-; está de regreso a España. La benjamina de la familia, que tiene seis álbumes de estudio, compagina la música con la interpretación.

En lo personal, Shaila Dúrcal mantiene un sólido matrimonio con Dorio Ferreira, al que conoció por motivos profesionales en 2004. La pareja se dio el Sí, quiero en 2008, en una boda celebrada en Acapulco, en México. «Agradecida por tener un marido que me ama y respeta todos los días y con el que puedo crear un sueño de vida con aventuras y proyectos alucinantes. ¡Juntos para siempre mi Flask! Te amo, para siempre», escribió Shaila en el décimo aniversario de su relación.

La última vez que pudimos ver a la madrileña públicamente fue el pasado mes de noviembre durante el estreno del documental Sintiéndolo mucho que protagoniza Joaquín Sabina (74), «compañero de mamá» y a quien ambas consideran «como parte de la familia».

Por su parte, Carmen, que también se dedicó durante un tiempo a la música, finalmente apostó por la interpretación, apareciendo en series como Al salir de clase, Academia de baile Gloria, El pantano, Un golpe de suerte o Amar en tiempos revueltos. En este ámbito, y pese a haberse mantenido alejada del foco mediático en los últimos años, la hija mayor de Rocío Dúrcal y Junior está inmersa en varios proyectos en la actualidad. «Estoy metida en un proyecto con otras dos amigas, compañeras. Es algo muy, muy cuidado, así que lo estamos haciendo despacio, poco a poco. La idea es que salga para el 2023», desveló a la revista ¡Hola!.

Personalmente, Carmen parecía haber encontrado en Luis Guerra a su perfecto compañero de vida. Pero nada más lejos de la realidad. Fue a principios de este año cuando el matrimonio decidía tomar caminos por separado tras once años juntos. «Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia», contó Morales en el programa Plan de tarde de TVE.

Antonio Morales es el más desconocido de los tres hijos de Rocío Dúrcal. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo empresarial, gestionando varios restaurante en Madrid, y un concesionario.