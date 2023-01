El 2023 no ha comenzado de la mejor manera para Carmen Morales. Después de más de una década creando su historia de amor junto a Luis Guerra, ambos han llegado al acuerdo de separar sus caminos. Al parecer, no han podido superar la última crisis que ensombrecía su relación, poniendo así punto final a su matrimonio. Y es que, fue el pasado mes de marzo cuando los medios de comunicación se hicieron eco de una ruptura, aunque ellos mismos lo desmintieron. Un bache que, finalmente, no han conseguido superar.

Carmen ha aceptado la invitación de Toñi Moreno para sentarse en su plató. Con motivo del 53 años de la boda de Rocío Dúrcal y Junior, Shaila y su hermana han aparecido juntas por primera vez en la pequeña pantalla. Además de hablar de sus proyectos profesionales, las artistas también han revelado en qué punto se encuentra su vida sentimental. Un momento en el que Carmen ha aprovechado para confesar que su relación junto a Luis Guerra ha llegado a su fin.

«Me ha costado mucho tomar la decisión de la separación. Ha sido muy difícil», ha dicho en el plató de Plan de tarde, completamente emocionada. Aunque es un proceso complicado, Carmen no ha dudado en tener buenas palabras hacia su ya ex marido, confirmando que la separación se ha producido en buenos términos: «Es muy buen tío. Nos queremos mucho a día de hoy. No ha pasado nada entre nosotros, simplemente un poco el desgaste. No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia». En ese momento, Shaila ha tomado la palabra para darle ánimos a su hermana, alegando que ahora comienza un nuevo ciclo en su vida. «Estoy feliz porque puedo estar aquí con mi hermana, en mi tierra. Hacía muchos años que no podía», ha añadido, dejando claro que vuelve a su lado para apoyarla en estos momentos tan difíciles.

Ahora, cual ave fénix, Carmen resurgirá de sus cenizas y comenzará nuevos proyectos que no le pueden hacer más ilusión. «Me he dedicado a mi vida personal, a mi hijo lo he disfrutado muchísimo, cosa que me prometí y pude conseguir. Vuelvo a coger mi carrera con mucha energía y con esa madurez que necesitaba», ha sentenciado, dejando claro que vuelve a la vida pública con más fuerza que nunca.

Una historia de amor con altibajos

Corría 2002 cuando Carmen Morales y Luis Guerra tuvieron un flechazo, comenzando así una relación que quisieron formalizar cuanto antes. Aunque en un principio establecieron el 2005 para pasar por el altar, la enfermedad y el posterior fallecimiento de Rocío Dúrcal pausó sus planes. Durante ese tiempo, Carmen dejó a un lado su carrera como actriz y su relación para cuidar a su madre, aunque fue en 2008 cuando la artista retomó su historia de amor con Guerra. Finalmente, en 2011, la pareja se juró amor eterno en una íntima ceremonia celebrada en Ibiza.