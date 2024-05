Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, sigue copando titulares en la crónica social de nuestro país debido a las fotografías que, prácticamente a diario, comparte en sus redes sociales, donde se identifica como Sheila Devil. Y es que se trata de unas instantáneas nada halagüeñas para con su estado de salud que, además, han puesto nuevamente al límite a la madre del joven, Lourdes Ornelas.

La que fuera pareja sentimental del intérprete de El amor de mi vida o Corazón encadenado ha concedido una entrevista en la que se ha confesado «desbordada» por la situación de su vástago. Ornelas ha desvelado que Camilín está atrapado en la adicción a las drogas y que ésta le ha llevado, incluso, a retirar miles de euros de su cuenta bancaria. «Tengo pruebas que demuestran continuamente cómo el camello le suministra sustancias, abusa de él, lo lleva al cajero y lo obliga a sacar miles de euros de su cuenta. Su situación es desesperada. Lo van a matar. Lo peor de Torrelodones va a casa de Camilo. Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos. El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud», cuenta.

Una situación difícil de evitar y sobrellevar, a juzgar por sus palabras, en la que influiría que Blanes es mayor de edad y no dispone de ningún grado de incapacidad, al menos de momento. «No puedo actuar porque las leyes no me respaldan», confiesa Lourdes Ornelas. «He hecho todo lo que se puede hacer legalmente y ahora lo estoy haciendo público (…) Camilo es una persona muy inteligente, noble y buena persona. Lo que está pasando es muy grave. La muerte del padre le ha hecho mucho daño. Lo que quiero es que mi hijo no se muera, así de fuerte te lo digo. Que mi hijo esté vivo», añade.

En la actualidad, la relación entre Lourdes y su hijo es una montaña rusa de emociones, con días esperanzadores y otros de absoluta desesperación. «Unos estamos bien y otros, mal. Si está drogado, se encuentra fuera de sí y se enfada cuando le digo algo. Voy casi todos los días a verlo. Me desvivo por él. Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo», reclama Ornelas.

Los problemas de adicción de Camilo Blanes

La vida de Camilo Blanes dio un giro de 180 grados tras la muerte de su padre, Camilo Sesto, el 8 de septiembre de 2019, tras un fallo renal, en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Pues desde entonces, su vida ha ido ligada a las adicciones al alcohol y a las drogas. Precisamente acerca de sus problemas con las sustancias, Ornelas ha manifestado en varias ocasiones que: «No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Mi hijo ha estado distintas veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Camilo no anda solo. Le han llegado a dar el alta. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado».