La policía interviene en un conflicto que Lourdes Ornelas ha tenido con un amigo de Camilo Blanes

Es habitual ver a Lourdes Ornelas por los alrededores de la casa de su hijo, Camilo Blanes. Este último, que ahora se hace llamar Sheila Devil, heredó una formidable mansión de Camilo Sesto a las afueras de Madrid, concretamente en Torrelodones. A través de las imágenes que publica en su cuenta de Instagram puede apreciarse que el inmueble no se encuentra en buenas condiciones. Hay basura, restos de comida y botellas por el suelo, pero esto no es lo que preocupa a la mexicana.

Lourdes Ornelas ha descubierto que unos amigos de su hijo querían instalarse en la propiedad que en su momento perteneció a Camilo Sesto. Así que se ha desplazado hasta allí para impedirlo y ha tenido un percance con uno de ellos. La policía ha tenido que intervenir, de hecho no es la primera vez que Lourdes se enfrenta a esta persona. Ya tuvo problemas porque su mascota le mordió y también recurrió a las autoridades.

Camilo Blanes, en su vivienda de Torrelodones. (Foto: @hercitycallale)

La madre de Camilo Blanes insiste en que el heredero se rodea de malas compañías y acusa a sus amigos de robarle. Supuestamente han sustraído de la famosa casa objetos cuyo valor asciende a 100.000 euros. Lourdes ha señalado directamente al presunto culpable.

«Le he denunciado por daños a la salud, me he enfrentado con él varias veces. He hablado con él de buena manera para ver si lo dejaba, pero no es la parte que más me preocupa, lo que más me preocupa es el daño, a su salud. Es de miedo, es inhumano lo que están haciendo con Camilo porque su vida corre peligro, por motivos que ya denuncié», decía hace unas semanas en el programa Fiesta.

La policía interviene en el altercado

El programa presentado por Emma García ha emitido unas imágenes que confirman la preocupación de Lourdes Ornelas. Ha intentado evitar que el amigo de Camilín se instalase en la mansión y ha tenido una discusión con él que no ha terminado bien. El periodista Aurelio Manzano ha explicado que la única intención de Ornelas es proteger a su hijo.

«Lourdes esta mañana se enteraba de que este señor quería instalarse en la casa, y evidentemente llamó a la policía, y ahora lo que pide esta madre es que las autoridades la ayuden, para que en un momento determinado pueda ingresar a Camilo, que no está bien», declara Aurelio.

Lourdes Ornelas, cerca de la casa de Camilo Blanes. (Foto: Telecinco)

Según se ha insinuado en Fiesta, serían los amigos de Camilo Blanes los encargados de llevar sustancias poco recomendables a la casa, de ahí la preocupación de Lourdes. Por eso no le ha templado el pulso a la hora de enfrentarse a su contrincante y ha intentado que no entrase en el inmueble por todos los medios.

«Lourdes quiere salvar a su hijo de estas malas compañías y de esta gente que lo está destruyendo», recalca Aurelio Manzano. «Es un chico que para Lourdes no es un nuevo conocido. Se llama Mario. Todo el mundo sabe quién es en Torrelodones. Es la persona que lleva estas cosas nada naturales a Camilo. Ha ido a su casa en muchas ocasiones».

Aseguran que Camilo Blanes corre peligro

Camilo Blanes, en las inmediaciones de su casa. (Foto: Gtres)

En el citado espacio televisivo han dado todos los datos. «Lourdes No quiere esas compañías para su hijo. Son unas imágenes de una madre desesperada, incluso con presencia de policía». También han explicado que algunas de estas personas llevan a Camilo al banco para que «saque dinero, miles de euros”.

Todo esto ha hecho que Lourdes pida ayuda. Defiende que su hijo corre peligro y está preocupada porque no toma noción del problema. No sabe a quién recurrir, por eso ha dejado de esconder la gravedad del asunto.