La imagen que nunca volveremos a ver de Camilo Blanes, ahora convertido en Sheila Devil

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, empezó a tener muchos problemas a raíz de la muerte del cantante, en 2019. Sin embargo, defiende que tiene la situación controlada y ha puesto en marcha un cambio para convertirse en Sheila Devil. Ha elegido este nombre inspirándose en el personaje de una película que le apasiona y cada vez se siente más cómodo con su nueva identidad. A pesar de que se han difundido informaciones contrarias al respecto.

Lourdes Ornelas insiste en que su hijo no se rodea de buenas compañías, por eso le preocupa tanto que pueda estar confundido. Entre su grupo de amigos se encuentra la artista Christina Rapado, quien aseguró en su momento que Camilín no estaba sometiéndose a ningún cambio de sexo. Algunos medios defendían que había empezado a tomar hormonas, pero Rapado prometió que únicamente se ponía pelucas y se vestía de mujer. Según ella, únicamente lo hacía para divertirse.

Perfil de Instagram de Camilo Blanes. (Foto: @hercitycallale)

Las redes sociales de Camilo Blanes están repletas de fotos de Sheila Devil y sus seguidores quieren saber con qué identidad se siente más a gusto. Esa es la razón por la que ha realizado un vídeo en directo a través de su cuenta de Instagram, un perfil que acumula algo más de 7.000 usuarios. Usó esta plataforma para llevarle la contraria a su amiga Christina. Dijo que quería ser Sheila y que ya no se reconoce bajo el apodo de Camilín.

Las condiciones en las que está viviendo Camilo Bales

Teniendo en cuenta las últimas declaraciones que ha dado el propio Camilo hace dos semanas, desea que le llamen Sheila Devil. Insiste en que ha encontrado su camino: «Antes hacía algo, no sé exactamente lo que era, pero era un papel».

El heredero de Camilo Sesto le ha quitado la razón a Lourdes Ornelas y ha prometido que sabe perfectamente lo que está haciendo. Eso sí, entiende que para ciertas personas sea complicado verle en la piel de Sheila Devil. «Ya no soy Camilín, sé que es difícil, pero ya no soy Camilín», comentó al respecto. No obstante, recalcó que está tranquilo porque al fin se ha dado cuenta de lo que necesita. «Sé quién soy, sé de donde vengo y sé a dónde voy».

Camilo Blanes, en su vivienda de Torrelodones. (Foto: @hercitycallale)

La aparente seguridad de Sheila Devil (como ahora se hace llamar) ha jugado en contra de su madre. La mexicana quiere que se ponga en tratamiento, pero este momento nunca llega. Lourdes ha pedido ayuda e insiste en que su hijo vive en unas condiciones poco recomendables. Lo cierto es que las fotografías que publica en su cuenta de Instagram demuestran que no está cuidando la casa que heredó de Camilo Sesto.

La mansión de Camilo Sesto, visiblemente deteriorada

Camilo Sesto dejó una gran fortuna a sus espaldas. Solamente en efectivo conservaba más de dos millones de euros, eso sin contar con su mansión de Torrelodones. Camilín, su heredero universal, fijó allí su residencia, pero esta casa está bastante deteriorada.

Camilo Blanes, en Instagram. (Foto: @hercitycallale)

Ropa por el suelo, bolsas de basura en las esquinas, restos de comida e incluso botellas vacías. Así está ahora la propiedad que durante mucho tiempo fue el templo de Sesto. La casa tiene 450 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. También posee un enorme jardín y una piscina privada.

Lourdes Ornelas cree que la herencia de Camilo Sesto no le ha venido bien a su hijo. Considera que hay mucha gente que se ha acercado a él por el interés. Hay que señalar que, solo por derechos de autor, la cuenta bancaria de Sheila Devil recibe grandes ingresos.