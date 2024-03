La polémica ha teñido en los últimos años la vida de Camilo Blanes, de 37 años. El hijo del recordado Camilo Sesto (fallecido el 8 de septiembre de 2019) atraviesa un momento complicado y, prueba de ello son las controvertidas publicaciones que comparte en las redes sociales en las que aparece con un aspecto cuando menos llamativo. Motivo por el que su madre, Lourdes Onerlas se ha manifestado una vez más. Desesperada con esta situación ha indicado que las malas compañías de su hijo están siendo devastadoras para él. «Es inhumano. Su vida corre peligro», ha confesado.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid/ Gtres.

Lourdes, que no puede más, ha subrayado que ha intentado reconducir la actitud de Camilo, pero que se está encontrando un sinfín de trabas. Es por eso que no logra dar con la fórmula idónea para poder recuperar a Blanes. Asimismo, Ornelas ha insistido en que hay una persona que forma parte del círculo de su hijo que no le está llevando por el buen camino. «Yo ya denuncié ante la policía a esta persona. Yo soy la que evito que se abuse de él. Él está vulnerable si estuviera bien no permitiría esto», ha afirmado.

Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo Sesto./Mediaset.

Un testimonio que ha compartido el programa Fiesta, espacio de Telecinco conducido por Emma García los fines de semana. Asimismo, Lourdes Ornelas ha reconocido haber recibido agresiones por parte de los perros de esta mencionada persona. «También he recibido agresiones verbales de él», ha contado por primera vez. Aunque ha intentado mantener una conversación con el susodicho, ha sido imposible. «Tengo que esperar a que mi hijo se muera para poder hacer algo», ha añadido. Y, es que esta no es la primera vez que la mexicana muestra su gran desasosiego ante el estado de salud de su hijo.

Camilo Blanes disfrazado de Sheila Devil / Gtres.

Datos sobre la situación actual de Camilo Blanes

Por otro lado, Aurelio Manzano, que se encontraba en el plató del citado formato de la cadena de Fuencarral, ha añadido más información acerca de Camilo Blanes. Según ha revelado, Camilo ha sido visto cuatro días seguidos sacando elevadas cantidades de dinero en un cajero de la localidad madrileña de Torrelodones.

Camilo Blanes en las inmediaciones de su casa / Gtres.

Enclave en el que reside y donde se encuentra el chalet que heredó de su padre tras la muerte del cantante, hace ya más de cuatro años. Desde entonces, su único hijo se ha convertido en uno de los personajes de máxima actualidad de la crónica social de nuestro país, destacando también que, además de su extraña actitud ha tenido varios ingresos hospitalarios debido a diferentes achaques de salud.

Ahora, la mansión en la que se refugia, que cuenta con 450 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, está completamente destrozada como se puede ver en las imágenes que él mismo comparte en su perfil de Instagram.