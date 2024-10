La ex secretaria de Igualdad habla de «Cosa Nostra» tras vetar el PSOE las primarias en Castilla y León

Andrea Fernández, diputada del PSOE por León en el Congreso y ex secretaria de Igualdad de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, ha expresado este sábado «todo» su «apoyo» al secretario del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, ante la decisión de la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz de suspender el proceso de primarias y el congreso autonómico. Lo ha hecho en un mensaje en redes sociales donde ha emplazado al aparato a alejarse de prácticas mafiosas.

En su perfil oficial, Fernández ha señalado: «Todo mi apoyo. Es inadmisible que la interpretación de una norma varíe según convenga. Es inadmisible que se use para imponer relato lo que en otras instancias se califica como ‘máquinas del fango’. No queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa», ha sentenciado.

A estas palabras ha reaccionado el portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, de esta manera: «Diputada nacional del PSOE señalando a la mafia que hay en su partido. Muy bien, Pedro, muy bien…», ha escrito Tellado también en redes.

Tras ello, Fernández le ha replicado a Tellado que no la utilice para su «política basura», añadiendo: «La mafia que señalo es precisamente la mediática que se sostiene y sostiene al PP en Castilla y León garantizando un statu quo corrupto», según recogió Efe.

Además de Fernández, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha calificado de «despropósito» la suspensión del proceso de primarias y ha pedido «respeto» para esta federación socialista. El propio Tudanca remitió a última hora de este viernes un comunicado en el que señaló que acata la decisión de la Comisión de Ética y Garantías pero no la comparte. Fernández ha difundido este comunicado en sus redes.

Se da la circunstancia de que la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz ha establecido que los congresos autonómicos del partido y las primarias deben celebrarse después del Congreso Federal, previsto del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla.

En cambio, desde el PSOE de Castilla y León defienden que los estatutos dicen que solo los congresos autonómicos -no dicen nada respecto a las primarias- se celebren después del federal. Dado que el de Castilla y León está convocado para el 25 y 26 de enero, entienden que ellos cumplen perfectamente con la normativa.

«Razonable»

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, se ha alineado con la decisión de Ferraz de anular la convocatoria de dicho congreso y ha enfatizado que ahora mismo es «el momento» del Congreso Federal, que se celebrará en noviembre, considerando «razonable» la decisión de la dirección federal.

A preguntas de los medios antes de participar en la clausura del Foro La Toja, Bolaños ha reiterado que «es el momento de elegir la dirección» y «del partido a nivel federal», además de «hablar de cuáles son los retos, las políticas, los horizontes que tiene el PSOE en el futuro para seguir construyendo España».

«La dirección federal ha tomado una decisión razonable, que es que los congresos territoriales sean después. Es el momento de hablar del PSOE; tiempo habrá de hablar de las federaciones a nivel territorial y autonómico», ha remachado el socialista.

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha refrendado la anulación de la convocatoria del congreso autonómico del PSOE de Castilla y León argumentando que «el órgano competente es la Ejecutiva federal y ha resuelto».

Así se ha pronunciado López, ex secretario general del PSOE de esta comunidad, en el marco de la Fiesta de la Rosa del Partido Socialista de Laciana (León). El ministro no ha compartido lo expresado por Tudanca, quien defendió que no existía «nada en las normas que impida expresamente esta convocatoria» de primarias..

De igual modo, el secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha defendido que la decisión de la anulación es «una valoración acertada» y que «el partido tiene que velar por los intereses de la organización».