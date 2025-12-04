El Gobierno dice que la palabra «charo» incita al odio mientras protege a Salazar de denuncias de acoso

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha publicado un dossier de 18 páginas que se centra en un análisis del término «charo» asegurando que se encuentra dentro de la «cultura del odio». Este documento se ha publicado mientras el PSOE protege a Paco Salazar, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno, de las denuncias de dos militantes socialistas por acoso sexual.

El Instituto de las Mujeres, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad, ha compartido este jueves a través de las redes sociales un informe del Observatorio de la Imagen de las Mujeres titulado Aproximación al uso del término “Charo” en la cultura del odio, incluido dentro del «análisis del discurso misógino en redes» que buscan efectuar.

En un mensaje compartido a través de X, el Instituto presume de empezar a «monitorear el discurso misógino en Internet» y lo hace a través de la palabra charo, que consideran que pertenece a la que denominan «cultura del odio» en internet. Asimismo, relacionan el término con la «misoginia online», afirmando que «el entorno digital se convierte en un elemento clave» para la expansión de un discurso de «aversión a las mujeres».

«El entorno digital se convierte en un elemento clave para la expansión del discurso misógino», han remarcado, en las redes sociales, donde el Instituto dependiente de Igualdad sube la apuesta dejando claro que el espacio online no es «neutral» sino un lugar «donde la imagen de las mujeres está siendo vejada a través de insultos, memes y conceptos llenos de significado».

«Llamar Charo a una mujer implica despreciarla, ridiculizarla y restarle valor a sus aportaciones, con el objetivo de expulsarla del espacio público», subraya Igualdad en un informe que señala a «troles, nacionalistas blancos, gamergaters, colectivos religiosos y colectivos de extrema derecha» como actores que se integran en la organización de campañas coordinadas donde se utiliza este término.

🟣 El Instituto de las Mujeres comienza a monitorear el discurso misógino en Internet. 👉 Ya puedes leer el nuevo informe del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, sobre el uso del término «Charo» en la cultura del odio. 🔗 Accede aquí al documento: https://t.co/4j64FSvJ5Q pic.twitter.com/JZocBmEfbb — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) December 4, 2025

En un apartado del dossier hablan concretamente de la «interpretación crítica desde el feminismo» de la palabra charo. «No es sino una forma de articular un discurso que infravalora las aportaciones de las mujeres en el espacio público», indica Igualdad, que habla también de que el término es «violencia simbólica» con el objetivo de «someter a las mujeres al más absoluto silencio».

Del ‘informe charo’ al ‘caso Salazar’

Este informe respaldado por el Ministerio de Igualdad contrasta con la defensa del PSOE de Paco Salazar, el hombre que iba encaminado a reemplazar a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE hasta que se destapó un escándalo sexual del que se han conocido dos denuncias de acoso sexual por parte de militantes socialistas, desveladas por Eldiario.es.

La formación liderada por Pedro Sánchez ha optado por seguir protegiendo a Salazar de las denuncias de acoso sexual y se niega, por el momento, a llevar su caso ante la Fiscalía. El PSOE admite que se ha cometido un error y se han gestionado mal las denuncias contra Salazar y reconoce que debió gestionar el caso con mayor diligencia, si bien inciden en que no se ha intentado ocultar nada del mismo.

Aunque el PSOE promete máxima transparencia en los próximos días para solucionar este asunto, desde Ferraz evitan acceder a la petición de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha exigido al comité antiacoso de la formación que eleve «de manera inmediata» ante el Ministerio Público las denuncias de acoso remitidas al partido por parte de las víctimas de Salazar que, en caso de proceder, provocarían que se juzgara penalmente al estrecho colaborador de Sánchez.