El PP pedirá el cese de Bernabé en el Pleno de Valencia por su «actitud negligente» en el ‘caso Salazar’

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia exigirá el «cese inmediato» de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. por su «actitud negligente, más centrada en proteger a su partido de comportamientos asquerosos y denigrantes hacia las mujeres que en proteger a las víctimas», según ha explicado el concejal portavoz de los populares en el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España, Juan Carlos Caballero.

El caso Salazar tiene su origen en las denuncias de trabajadoras del propio partido por el presunto presunto acoso al que supuestamente las sometía Francisco Salazar, ex alto cargo del propio PSOE y de Moncloa. Este caso afecta de lleno a dos dirigentes socialistas valencianas, que son Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Ambas, las números 2 y 5 del organigrama de la dirección federal de Pedro Sánchez. Torró es secretaria de Organización. Y Pilar Bernabé es responsable de Igualdad. Y, por ello, a quien más afecta el caso. Hasta el punto, que el PP, tanto en las Cortes Valencianas como en el Ayuntamiento de Valencia reclamará a Sánchez que la eche como delegada del Gobierno.

De hecho, el pasado viernes, 5 de diciembre, tal como publicó OKDIARIO, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas registró una iniciativa en la que pedía al Gobierno de Sánchez la inmediata destitución de Pilar Bernabé, «por su actitud negligente al no proteger a las víctimas en el caso de Francisco Salazar». El PP en las Cortes Valencianas entiende que la de Pilar Bernabé ha sido una conducta «impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no de tratar de silenciar las denuncias».

Ahora, Juan Carlos Caballero ha destacado que «una vez más, Pedro Sánchez y su delegada en Valencia se han quitado la careta y han evidenciado el falso feminismo que abandera su partido, un feminismo que sólo se activa cuando les resulta políticamente útil».

Caballero se ha preguntado también «qué estarían diciendo los autoproclamados abanderados del feminismo de pancarta si estos hechos hubiesen ocurrido en otra formación política». Y ha manifestado al respecto que: «Estoy convencido de que pedirían responsabilidades y dimisiones inmediatas. Sin embargo, ahora optan por callar y mirar hacia otro lado, demostrando que para ellos no todas las víctimas son iguales».

Caballero ha reclamado que el PSOE «deje de esconderse y asuma las consecuencias políticas de este caso, ya que sus máximos responsables han fallado en lo más básico: proteger a las víctimas».