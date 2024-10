La Fiscalía de Bolivia ha ordenado detener al ex presidente Evo Morales tras no presentarse a declarar ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de trata y abuso de una menor de los que se le acusa. La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha informado este jueves que, «ante la inasistencia de Morales, lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión».

«La ley así lo ordena, sea Evo Morales, sea Juan Pérez, la ley es absolutamente para todos y nosotros estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley. Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos han sido notificados sin que se haya vulnerado sus derechos», dijo la autoridad.

La Fiscalía boliviana ha ordenado detener también a los padres de la presunta víctima, los cuales también fueron citados a declarar en la Fiscalía de Tarija.

#RTPInforma

EMITIRÁN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EVO 📃La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, adviritó que Evo Morales no se presentó a declarar por el caso de trata y tráfico. «Emitiremos una orden de aprehensión contra Morales, la justicia debe llegar a todos»,… pic.twitter.com/uyVfwyD0pZ — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) October 10, 2024

Morales y los padres de la presunta víctima debían declarar a las 16.00 de este jueves en la Fiscalía de Tarija por la denuncia que lo implica en el embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016, hecho adelantado en 2020 por OKDIARIO, algunas de cuyas informaciones formaron parte de la instrucción del caso.

Sin embargo, el abogado Nelson Cox anunció que Morales no iba a declarar, ya que, en su opinión, no están dadas las condiciones para que el ex mandatario se presentase al Ministerio Público. El círculo próximo a Morales aseguró que no acudiría alegando que su vida corre peligro. «Ha recibido amenazas de muerte», aseguraron.

«No se ha justificado la incomparecencia. Han presentado dos memoriales sin la notificación debida. Vemos que en materia penal si bien se pueden apersonarse otras personas con un poder, estos son delitos penales y no está justificada su ausencia», ha añadido la fiscal, según informa el diario La Razón de Bolivia.

La fiscal también aclaró que con la orden de detención no se está vulnerando ningún derecho de los investigados e indicó que todo «se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma».

Ante la pregunta si ya se emitió la orden de detención, la autoridad indicó que «se trabaja en ello y que esa situación se hará para las tres personas la misma situación legal, ya que no han justificado su incomparecencia».

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se refirióen 2020 a la exclusiva de OKDIARIO sobre Evo Morales y la relación sentimental pedófila que mantuvo con una niña. Dijo que hechos como éste «avergüenzan» al país en todo el mundo y «no quedarán impunes».