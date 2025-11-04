Así queda la clasificación de la Champions tras la derrota del Real Madrid contra el Liverpool

El Real Madrid perdió por primera vez en esta Champions y eso le ha costado un descenso en la clasificación de la fase de liga. Su derrota en el partido de la cuarta jornada contra el Liverpool por 1-0 frena una racha de victorias que le hacía figurar entre los ocho primeros –los que pasan directos a octavos de final–. Un traspié que ya sufrieron la temporada pasada en el mismo escenario, Anfield, y con unas sensaciones muy similares de que los goles encajados pudieron ser más.

A falta de disputarse los encuentros del miércoles, el equipo blanco aún se aferra al top 8, aunque posiblemente terminará perdiéndolo al término de la jornada. El Real Madrid fue peor que el Liverpool durante los 90 minutos y acabó sucumbiendo a un gol de Mac Allister en una falta después de que Thibaut Courtois le salvara en múltiples ocasiones.

Quien se pone líder provisionalmente es el Bayern de Múnich tras su victoria por 1-2 contra el PSG en el Parque de los Príncipes. Los alemanes, además, jugaron buena parte de la segunda parte con 10 por expulsión. Segundo se queda el Arsenal, que mantuvo el pleno este martes ganando a domicilio al Slavia de Praga.

Bayern de Múnich: 12 puntos Arsenal: 12 PSG: 9 Inter de Milán: 9* Real Madrid: 9 Liverpool: 9 Tottenham: 8 Borussia Dortmund: 7* Manchester City: 7* Sporting de Portugal: 7 Newcastle: 6* Barcelona: 6* Chelsea: 6* Qarabag: 6* Atlético: 6 Galatasaray: 6* Mónaco: 5 PSV: 4 Atalanta: 4* Eintracht Frankfurt: 4 Nápoles: 4 Olympiacos: 4 Olympique de Marsella: 3* Juventus: 3 Brujas: 3* Athletic Club: 3* Union Saint-Gilloise: 3 Bodo Glimt: 2 Pafos: 2* Bayer Leverkusen: 2* Slavia de Praga: 2 Villarreal: 1* Copenhague: 1 Kairat Almaty: 1* Benfica: 0* Ajax: 0*

*Aún por jugar esta jornada