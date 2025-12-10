Horario del Celta - Bolonia de Europa League: cuándo es y canal de televisión para ver en directo y en vivo online la Europa League.

El Celta y el Bolonia se ven las caras en Balaídos y, sin duda, será un partido apasionante ya que sólo les separa un puntito en la clasificación de la fase de liga de la Europa League y tanto gallegos como italianos están persiguiendo el objetivo de acabar entre los ocho primeros para saltarse los playoffs. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de la competición de plata del fútbol del viejo continente.

Cuándo se juega el partido de la Europa League Celta – Bolonia

El Real Club Celta de Vigo recibe al Bolonia en Balaídos para jugar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto gallego arranca esta fecha de la competición de plata del fútbol europeo en la décima plaza en la clasificación, por lo que está muy cerca de colarse entre los ocho primeros puestos que dan acceso directo a los octavos de final de este torneo, por lo que los pupilos de Claudio Giráldez irán con todo a buscar los tres puntos frente al combinado italiano.

Horario del Celta – Bolonia de la Europa League

La UEFA ha programado este apasionante Celta – Bolonia de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 11 de diciembre. El organismo que controla todo el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los gallegos y los italianos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa en los aledaños de Balaídos para que el choque pueda dar comienzo de manera puntual en el feudo celeste.

Dónde ver el Celta vs Bolonia en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se juegan en esta competición de plata del fútbol europeo. Esto se traduce en que el Celta – Bolonia correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión mediante el canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y forma parte de un paquete que incluye los tres torneos del viejo continente, por lo que todo aficionado que quiera disfrutar de este choque en Balaídos tendrá que contratarlo porque no se puede ver por TV gratis.

Todos los aficionados del conjunto celeste y los seguidores de las competiciones continentales deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – Bolonia de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también tiene a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver ahí todo lo que ocurra en Balaídos.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 6 de la fase de liga de la Europa League, donde juega el conjunto gallego y también el Real Betis. También prestaremos especial atención al Rayo Vallecano en la Conference League. Cuando acabe el Celta – Bolonia publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en Balaídos.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Bolonia

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro dirigido por Claudio Giráldez que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Celta – Bolonia de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con Balaídos para contar el minuto a minuto de lo que esté haciendo el conjunto gallego.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Celta – Bolonia

El Estadio de Balaídos, que se encuentra en la ciudad de Vigo, será el recinto donde se enfrentarán el Celta y el Bolonia en esta jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1928, así que en algo más de dos años celebrará su centenario. Además, tiene capacidad para recibir a unas 25.000 personas y se espera que este jueves haya una gran entrada para que la hinchada celeste pueda dar ese plus de energía a sus futbolistas para lograr los tres puntos ante el cuadro italiano.

La UEFA ha designado al árbitro rumano Radu Petrescu para que imparta justicia en el Celta – Bolonia correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. Al frente del VAR estará el inglés Darren England, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego de Balaídos para, si considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya a analizarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos.