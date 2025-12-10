Tremendo error del Villarreal: tiene que sonar el himno de la Champions… ¡y suena el de la Europa League!

Tremendo error el que se ha producido antes del partido entre el Villarreal y el Copenhague de Champions League. En lugar de sonar el himno de la Champions en el estadio de La Cerámica, sonó el himno… ¡de la Europa League! Las caras de los jugadores fue un poema y también de los aficionados del Villarreal, que silbaron ese momento al darse cuenta de que no era el himno que correspondía.

El error corresponde al Villarreal, no a la UEFA, ya que es el club local el que pone la megafonía. El error cuesta entender cuando se sabe que la competición es la Champions y ha habido mucho tiempo para preparar el encuentro. El fallo ocurrió antes del encuentro, en la tradicional ceremonia de presentación del partido cuando se pone el himno de la competición mientras los jugadores miran a cámara, antes de saludarse entre ellos.

Sí. Ha sonado el himno de la Europa League y no el de la Champions en La Cerámica.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YIFj1I81RT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2025

Por mucho que se equivocara el Villarreal con el himno, el encuentro de este miércoles en La Cerámica es de Champions League, concretamente de la sexta jornada de la fase liga. Los dos equipos llegan al encuentro en mala situación, el Villarreal con tan sólo un punto en la clasificación y el Copenhague con cuatro puntos.

El equipo español está haciendo una mala Champions por ahora, sólo logrando un empate hasta ahora en los primeros cinco minutos, ante la Juventus. El resto de partidos acabaron en derrota: ante Tottenham, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund.