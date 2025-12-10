El Villarreal cae con el Copenhague y tira la Champions

El Villarreal volvió a perder en Champions este miércoles contra el Copenhague danés en La Cerámica (2-3). Otro batacazo con el que el equipo español tira definitivamente la Copa de Europa y se confirma como el primero de nuestro país virtualmente eliminado. Los de Marcelino sólo suman un punto, son penúltimos, empatados con el Kairat Almaty, y están a seis de puestos de repesca, pero pueden ser más al término de la sexta jornada de la fase de liga.

La del Copenhague es ya la quinta derrota del Villarreal, que antes se la pegó contra el Tottenham, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund, y también empató con la Juventus. Los goles del cuadro castellonense fueron de Santi Comesaña y Tani Oluwaseyi, que ya es el máximo goleador de su equipo junto a Alberto Moleiro esta temporada.

Sin embargo, los daneses se adelantaron hasta en tres ocasiones y así es muy complicado. Primero fue Elyounoussi en el 2′, Achouri hizo el 1-2 en el 48′ y cuando el Villarreal ya se veía con un punto en la buchaca para intentar el milagro, Cornelius asestó el golpe definitivo en el 90′. Los tres puntos se iban para Copenhague, que lo celebró por todo lo alto con su afición desplazada a La Cerámica.

Lo próximo para el Villarreal, ya en enero, es recibir al Ajax y visitar al Bayer Leverkusen, pero en la jornada 7 ya puede quedar matemáticamente fuera de la competición. Ni medio minuto había transcurrido y el conjunto amarillo iba por detrás. Su respuesta no tardó y fue un derechazo lejano de Tajon Buchanan, que se fue desviado.

Sin dueño claro de la posesión, en el 21′ se acercaron los locales al empate con una internada de Nicolas Pépé hasta apurar línea de fondo y pasar raso a Comesaña, quien no pudo culminar en gol. Eso sí, el Copenhague estaba organizado y luego llegó a zona ofensiva por obra de Viktor Dadason, pero sin concretar su definición. Entonces el equipo groguet se volcó a la banda izquierda, con protagonismo para Alfonso Pedraza, si bien desde el lado opuesto nació en el 38′ una buena ocasión para que Pépé cabecease picado y forzase un paradón del portero.