Atlético-Brujas: juicio de Champions

Vuelve el fuego artificial llamado Atlético de Madrid, capaz de dar petardazos como la goleada ante el Rayo y de endosarle cuatro golpes en el mentón al líder. El subir y bajar de las nubes que canta Sabina en el himno del centenario. Este martes la pirotecnia vuelve a la dicotomía, celebración o explosión. El Atlético recibe al Brujas con el billete a octavos en juego y el aviso del partido de ida. Aunque los de Simeone, bipolares en lo que va de 2026, se enfrentan al conjunto belga y así mismos.

El escenario no puede ser más impredecible para el Atlético de Madrid, fruto de la irregularidad mostrada a lo largo de toda la temporada, una realidad que se evidenció en el encuentro de ida. Los rojiblancos vieron cómo se les escapó la ventaja inicial por dos goles de diferencia con la que llegaron al descanso y cómo tras recomponerse en el tramo final del encuentro volvieron a lamentar un error defensivo para llegar a este segundo encuentro sin ventaja alguna.

Ahí reside el mayor problema para el equipo de Simeone, en la fragilidad defensiva. De los nueve encuentros de Champions League disputados esta temporada, en ninguno de ellos ha logrado acabar con la portería a cero alcanzando un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en la competición europea. Son 18 goles en contra, lo que significa que el Atlético de Madrid encaja dos goles por partido. Un registro preocupante que debe subsanar cuanto antes Simeone si quiere llegar lejos en esta competición.

Simeone hace un llamamiento al cholismo. «Los futbolistas que tenemos, más de ataque, nos llevan a este lugar. El equipo ha evolucionado mucho en esa faceta. Tenemos que recuperar la faceta defensiva, aunque en Liga no está tan mal. Esperamos tener el equilibrio que es lo que se busca», dijo. El argentino se aferra a su fortín, el Metropolitano, como laboratorio para comenzar a corregir los errores flagrantes que tanto están privando al conjunto madrileño de mostrar su verdadero potencial cuando la temporada se adentra en los momentos cruciales.

Ciertos brotes verdes se palparon este fin de semana en el encuentro de la Liga ante el Espanyol, donde los colchoneros se sobrepusieron al tanto inicial del rival para terminar goleando (4-2) para coger impulso ante la cita europea. Los belgas ya demostraron su poderío y peligrosidad en ese primer encuentro donde a pesar de ir por debajo en el marcador nunca perdieron la cara al partido hasta empatar.

Y con esa inercia, confirmada este pasado fin de semana en Liga ante el Leuven (2-1), llegan ahora a Madrid. Ante ellos se presenta el hito de convertirse en el segundo equipo belga en este siglo que elimina a un conjunto español en una fase final de eliminatoria europea -el Anderlecht ya apeó al Villarreal en los octavos de final de la Conference League en la 2022-2023-. Atlético o Brujas, solo uno estará en octavos.

Alineaciones probables de Atlético y Brujas