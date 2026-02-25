¿Por qué no juega Mbappé el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica?

El Real Madrid tiene una importante baja para el encuentro de vuelta de los playoffs de Champions: Kylian Mbappé no juega este encuentro. El delantero francés no disputa el duelo ante el Benfica en el Santiago Bernabéu, un partido clave porque supone la oportunidad de pasar a los octavos de final de la Champions League.

champMbappé no juega el partido entre el Real Madrid y el Benfica de Champions en el Bernabéu por lesión. El francés ni entró en la convocatoria debido a las molestias físicas que sufre en la rodilla izquierda. Así, no ya es que no esté en el banquillo, sino que verá el encuentro desde la grada. Ni un minuto podrá estar un Mbappé que es una baja relevante en el equipo de Arbeloa.

El Real Madrid disputa ante el Benfica el encuentro de vuelta de playoffs de Champions League. Con el 0-1 de la ida, el equipo blanco busca el pase a octavos, donde se mediría al Sporting de Portugal o al Manchester City. El encuentro de ida, en el que marcó Vinicius, estuvo marcado por el insulto racista de Prestianni al jugador brasileño.

Así, ahora para el encuentro de vuelta, no está Mbappé por lesión. El francés ha tenido que parar debido a las molestias en su rodilla, algo que le lleva acompañando en los últimos partidos. Eso sí, viene de jugar el encuentro al completo tanto ante Osasuna en Pamplona como contra el Benfica en Lisboa. Anteriormente descansó ante la Real Sociedad, pero también jugó todos los minutos en los seis encuentros anteriores.

Con la baja de Mbappé, entra en su lugar en la alineación del Real Madrid Gonzalo. El canterano blanco vuelve a ser titular aprovechando la ausencia de Kylian y ahora tiene una oportunidad muy buena en uno de los encuentros más importantes de la temporada.