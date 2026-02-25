Convocatoria del Real Madrid contra el Benfica: ¡Mbappé no estará contra el Benfica!

La convocatoria del Real Madrid para disputar la vuelta del playoff de la Champions contra el Benfica tiene seis ausencias. Arbeloa no podrá contar para este encuentro con los lesionados Militao, Bellingham, Ceballos y Huijsen. Ninguno de ellos estará disponible para el salmantino en un duelo en el que los madridistas tienen un gol de ventaja. Tampoco estará Rodrygo, ya recuperado de su última lesión, pero sancionado. Y es que el brasileño fue castigado con dos encuentros después del partido de la fase de liga. No obstante, la baja más notoria es la de Mbappé, que se perderá este trascendental encuentro por culpa de las molestias que sufre en la rodilla izquierda.

Tras acudir a Valdebebas y mantener una conversación con Arbeloa, se ha decidido que no entre en la lista. Ahora mismo, es duda para el choque contra el Getafe, mientras que se espera que pueda regresar para jugar frente al Celta el próximo 7 de marzo. Mbappé arrastra esta dolencia desde finales de 2025, cuando fue suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City.

Esa misma mañana, fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre, volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete, y desde entonces había jugado todo hasta que tuvo que parar frente a la Real Sociedad. En cuanto a las novedades respecto al partido de ida, que se celebró en Da Luz, Arbeloa recupera a Raúl Asencio, que se perdió el encuentro que se jugó en Lisboa al estar sancionado. Por otro lado, los canteranos que estarán con el primer equipo son Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch.

La temporada en juego

El Real Madrid afronta este encuentro contra el Benfica con un gol de ventaja tras haber ganado 0-1 en Da Luz la semana pasada, pero con la sensación de que tendrá que hacer las cosas muy bien para poder estar en octavos de final, una ronda que el 15 veces campeón de Europa siempre ha alcanzado desde que la máxima competición continental se juega en formato Champions.

El Real Madrid llega a este partido con dudas tras haber perdido el pasado sábado frente a Osasuna por 2-1. Los blancos cedieron el liderato de la Liga en favor del Barcelona y volvieron a confirmar que, cuando no están al cien por cien, tienen muy complicado sacar los encuentros adelante. Por ello, contra los lusos deberán mejorar notablemente su rendimiento para no tener problemas.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono.