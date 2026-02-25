Resultado Real Madrid – Benfica, en directo | Resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Champions hoy

El Real Madrid y el Benfica se enfrentan en este decisivo duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League una semana después de que se montará todo el lío con los insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius. Aquel día en el Estadio da Luz ganaron los de Álvaro Arbeloa, por lo que están por delante en la eliminatoria y ahora sólo les queda ganar o empatar en el Santiago Bernabéu para avanzar a los octavos de final. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Real Madrid – Benfica.

Real Madrid – Benfica, resultado en directo

Así está la Champions League

Ayer se disputaron cuatro partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League y la única sorpresa fue la nueva victoria del Bodo/Glimt, esta vez en casa del Inter de Milán, por lo que el subcampeón en la última edición del torneo ha quedado eliminado. El Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle confirmaron su pase a los octavos. Hoy les toca el turno al Real Madrid contra el Benfica, al PSG frente al Mónaco, el duelo entre el Borussia Dortmund y la Atalanta y un emocionante Juventus – Galatasaray en el que la Vecchia Signora tiene que remontar un 5-2.

Sin Kylian Mbappé

Una de las grandes noticias del día ha sido la ausencia de Kylian Mbappé. El mejor jugador del Real Madrid durante esta temporada ha vuelto a recaer de esas molestias en la rodilla y no estará disponible para este decisivo choque frente al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Ahora Vinicius tendrá que asumir la responsabilidad en el ataque del conjunto merengue. Hay que destacar también que el francés no será la única baja destacable, sino que José Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu porque fue expulsado en Lisboa.

¡Partidazo decisivo en el Bernabéu!

¡¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Benfica que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League!! El Santiago Bernabéu será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos clubes históricos del viejo continente avanzarán a los octavos de final, donde se tendrían que enfrentar al Sporting de Portugal o al Manchester City. Los de Álvaro Arbeloa ganaron en el Estadio da Luz por 0-1, así que están por delante en el global y tendrán que defender dicho resultado.