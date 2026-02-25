Real Madrid
Resultado Real Madrid – Benfica, en directo | Resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Champions hoy
El vacile de Mourinho
El técnico portugués iba a estar en la cabina 6 del Bernabéu para ver este Real Madrid – Benfica, pero finalmente no acudió y vio el encuentro desde el autobús. Así actuó Mourinho.
Posibles rivales del Real Madrid en la Champions
El viernes se celebrará el sorteo de los octavos de final de la Champions League y al Real Madrid le podría tocar el Manchester City o el Sporting de Portugal. Verse las caras de nuevo ante Guardiola, contra el que perdieron hace unas semanas en el Bernabéu, o volver a viajar a Lisboa.
Preocupación por Asencio
Raúl Asencio chocó contra Camavinga y se fue al suelo. Necesitó ser atendido y abandonó el césped con collarín y en camilla. Tras salir del campo una UVI móvil se lo llevó directamente al hospital a hacerle las pruebas pertinentes.
La crónica del Real Madrid – Benfica
Aquí tenemos recién publicada la crónica de este Real Madrid 2-1 Benfica en la que Vinicius ha bailado al cuadro lisboeta.
¡Final en el Bernabéu!
Termina el choque en la capital de España. ¡El Real Madrid ganó 2-1 y se mete en los octavos de final de la Champions League tras cargarse al Benfica!
Min 90+6
Amarilla
Cartulina para César Palacios por un agarrón.
Min 90+5
Se molestaron
Córner a favor del Real Madrid y Tchouaméni y Rüdiger se molestaron y el francés no pudo cabecear bien el balón.
Min 90+2
Falta a Courtois
El Benfica colgó una falta al corazón del área y Courtois salió bien para despejar de puños, que lo logró a la misma vez que le hicieron falta.
Min 90
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón y se tendrán que jugar 9 minutos más. Más cambios. En el Benfica se marchó Barreiro y entro Lopes Cabral, mientras que en el Real Madrid Fran García sustituyó a Carreras.
Min 89
César Palacios y Pitarch
Los dos futbolistas del filial están intentando mostrarse y participar en estos últimos minutos. No se están escondiendo para nada.
Min 86
Doble cambio
Aursnes y Schjelderup dejan el verde del Santiago Bernabéu. Entran por ellos Ivanovic y Barrenechea.
Min 84
Más cambios
Arbeloa decide hacer dos sustituciones. Se marchan Gonzalo y Arda Güler y entran César Palacios y Thiago Pitarch.
Min 82
¡La tuvo el Benfica!
Centro con el exterior de Schjelderup y el remate de tacón de Rafa se fue por muy poquito a córner. No generaron peligro los de Mourinho en el saque de esquina.
Min 80
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE VINICIUS! Duelo en el centro del campo que gana un Valverde que ve al brasileño para mandarle un balón en profundidad. Vini llega al área rival y cruza su disparo para batir a Trubin y sentenciar la eliminatoria.
Min 77
Doble cambio en el Real Madrid
Entraron David Alaba y Franco Mastantuono por Raúl Asencio y Camavinga. Esperemos que no sea mucho lo del canario, que se ha ido ovacionado mientras le retiraban del verde en camilla.
Min 72
Dos tocados
Encontronazo entre Camavinga y Asencio y ambos tienen que ser atendidos. El canario ha sido el que ha salido peor parado. Va a ser sustituido porque le ponen un collarín y será retirado en camilla del verde.
Min 71
Un aficionado expulsado
El Real Madrid ha expulsado del estadio a un aficionado que estaba en la Grada Fans por hacer el saludo nazi.
Min 68
¡Fuera!
La tuvo Pavlidis con un disparo desde la frontal del área. Hubo algo con Rüdiger, ya que Carreras le dio un rodillazo en el pecho sin querer cuando ambos fueron a taponar el disparo. Tocaron ligeramente la pelota y se fue muy cerca del palo.
Min 65
A las nubes
Disparo desde su casa de Richard Ríos que se marcha al segundo anfiteatro del Santiago Bernabéu.
Min 60
¡Al larguero!
Pérdida de Vinicius cerca del área y el chut de Rafa con el exterior sale repelido por el córner. Asencio rozó el cuero, así que hubo un córner que despejó Camavinga en el primer palo. Aprieta el Benfica ahora.
Min 57
Amarilla
Tarjeta amarilla para Raúl Asencio por una entrada sobre Rafa en la banda.
Min 56
¡Casi mete el Real Madrid!
Pérdida del Benfica en la frontal del área y a punto estuvo de aprovecharse Trent, que se sacó un disparo cruzado que se fue por muy poco.
Min 53
¡Asenció rozó el gol!
Saque de esquina para el Real Madrid que puso medido Trent, pero el remate de Raúl Asencio se fue unos centímetros por encima del larguero.
Min 51
Tarjeta amarilla
Cartulina amarilla para Otamendi por una dura entrada sobre Tchouaméni. Si el Benfica pasase el central argentino se perdería el próximo encuentro de los portugueses.
Min 50
Idas y vueltas
Primeros minutos de este segundo tiempo y ambos equipos el están metiendo intensidad. Saben que hay mucho en juego y no hay margen de error.
Min 47
Cronología del Real Madrid – Benfica
- Minuto 14: Gol del Benfica, obra de Rafa.
- Minuto 16: Gol de Tchouaméni, que empató el partido.
- Minuto 34: Gol anulado a Arda Güler.
- Minuto 35: Amarilla para Richard Ríos.
¡Comienza el segundo tiempo!
Otra vez se pone en marcha este partidazo que va 1-1 en el marcador. Sacó de centro el Benfica.
José Mourinho
El técnico portugués está sancionado y se esperaba una ovación para él cuando su nombre sonase por megafonía, pero finalmente no se escuchó el nombre de José Mourinho.
El gol del Real Madrid
El partido se le ponía feo al Real Madrid, pero dos minutos después del tanto del Benfica apareció Tchouaméni para marcar un golazo y poner el 1-1 en el marcador.
Descanso en el Bernabéu
Terminó el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Los dos equipos se marchan a vestuarios con tablas en el marcador.
Min 45+3
Falta sin peligro
Falta lateral a favor del Real Madrid provocada por Vinicius. Trent puso el balón al primer palo y despejó la zaga visitante.
Min 45
Apretó el Real Madrid
Buena acción que hizo Vinicius y el disparo final de Valverde acabó en córner. Antes de sacarse se informó que se añadía un minuto. Asencio no fue capaz de rematar el saque de esquina y el Benfica empezó a sudar para alejar el peligro de su área en los últimos instantes del primer tiempo.
Min 42
Despeja el Benfica
Trent botó un córner, pero sorprendió haciéndolo en corto con una jugada ensayada, pero Pavlidis acabó despejando lejos de su área el centro final de Arda Güler.
Min 41
Cuánto va el Real Madrid
Estamos cerca de llegar al descanso y recordamos que el marcador del Santiago Bernabéu señala Real Madrid 1-1 Benfica.
Min 38
¡Courtois!
Vaya latigazo se sacó Richard Ríos. El misil fue ajustado al palo y con mucha gente por delante…y aún así Courtois tuvo los reflejos para reaccionar y meter la mano para evitar el segundo del Benfica.
Min 35
Amarilla
La primera cartulina del partido es para Richard Ríos por un pisotón sobre Tchouaméni.
Min 34
¡GOL ANULADO AL REAL MADRID!
No sube el tanto al marcador porque había fuera de juego de Gonzalo, por lo que sigue el 1-1 en el marcador.
Min 32
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE ARDA GÜLER! Se pone por delante el cuadro blanco tras una buena jugada en la que Vinicius colgó un balón al segundo palo. Valverde remató y Gonzalo buscó esa pelota, golpeó mal y el rechace lo cazó el turco para batir a un Trubin que reclamó falta, pero no la hubo. Se revisará si había fuera de juego de Gonzalo.
Min 30
Despeja Tchouaméni
Saque de esquina para el Benfica. El balón fue al punto de penalti y despejó con un buen testarazo Tchouaméni.
Min 28
Cronología del Real Madrid contra el Benfica
Nos acercamos a la primera media hora del partido y recordamos que el Benfica se adelantó en el minuto 14 con el gol de Rafa y el Real Madrid empató en el 16′ con el tanto de Tchouaméni.
Min 25
Vinicius
Ahora el que lo intentó fue Vinicius, pero su chut también fue muy facilito para Trubin.
Min 24
Trubin
Probó fortuna Camavinga con un disparo desde fuera del área, pero la bola fue directa a las manoplas del guardameta del Benfica.
Min 22
Nadie remató
El saque de esquina se paseó por el área de Thibaut Courtois sin que nadie, ni madridista ni lisboeta, tocasen el balón
Min 21
No llegó Gonzalo
Se la jugó mucho un defensor del Benfica para darle el cuero a Trubin. Gonzalo intentó llegar, pero el cuero fue a los guantes del guardameta. El cuadro luso inició un contragolpe rapidísimo, que cogió a la defensa del Madrid mal colocada y todo acabó en saque de esquina.
Min 17
Qué tiene que hacer el Real Madrid para pasar a octavos
En estos momentos el Real Madrid acaba de empatar 1-1 al Benfica y estaría en los octavos de final de la Champions League. A los de Arbeloa les vale con ganar o empatar.
Min 16
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE TCHOUAMÉNI! Empata el conjunto blanco rápidamente el encuentro con una asistencia de Fede Valverde, que puso el balón a la media luna del área. El francés no se lo pensó y se sacó un disparo ajustado al palo al que no pudo llegar Trubin.
Min 14
¡GOL DEL BENFICA!
¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE RAFA! Se adelanta el conjunto lisboeta. Ataque por la banda izquierda de los portugueses. Un centro lo intentó interceptar Asencio, que estuvo a punto de meterse gol en propia meta. Courtois tuvo una gran parada, pero el rechace la fue directo a Rafa Silva, libre de marca, para empujar a placer e igualar la eliminatoria.
Min 11
Le cuesta al Real Madrid
Pese a haberse acercado con un disparo de Vinicius en el que el brasileño reclamó penalti, al Real Madrid parece estarle costando hacerse con el control del partido y superar en intensidad al Benfica.
Min 7
En qué canal juega el Real Madrid hoy
Reiteramos que el Real Madrid – Benfica se está emitiendo por el canal de pago Movistar Liga de Campeones, pero aquí tendremos la retransmisión en vivo online y en streaming gratis.
Min 6
¡Otra vez Courtois!
Qué gran movimiento de Rafa para tirar un caño y sacarse un disparo desde la frontal del área. El chut del atacante del Benfica fue muy centrado y Courtois atrapó el balón.
Min 4
Bloca Courtois
Gran conducción de Dedic, pero Trent estuvo bien para evitar un centro. Finalmente hubo córner para el Benfica y en el saque de esquina la peinada de Barreiro fue directo a los guantes de Courtois.
Min 2
Presión arriba
Tiene el Real Madrid el balón, pero le cuesta salir de su campo porque el Benfica ha comenzado con bastante intensidad presionando arriba.
¡Comienza el Real Madrid – Benfica!
Rueda el balón ya en el Santiago Bernabéu. ¡Sacó de centro el Real Madrid!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque este emocionante encuentro de los playoffs de la Champions League, así que aprovechamos para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Benfica.
Prestianni
Uno de los nombres propios de esta semana ha sido el del futbolista del Benfica, que atacó a Vinicius con insultos racistas. Horas antes del choque ante el Real Madrid Prestianni ha puesto un mensaje rajando que ha acabado borrando.
José Mourinho
El técnico portugués del Benfica fue expulsado en la ida, por lo que hoy no se podrá sentar en el banquillo del Santiago Bernabéu. OKDIARIO cazó a Mourinho en el autobús con la expedición del conjunto luso para enfrentarse a su ex equipo.
El árbitro del Real Madrid – Benfica
La UEFA designó al árbitro esloveno Slavko Vincic como el colegiado encargado de dirigir este choque entre el Real Madrid y el Benfica de la vuelta de los playoffs de la Champions League.
Sin Mbappé
La ausencia más delicada, sin duda, en el cuadro de Chamartín es la ausencia del francés. Este es el motivo por el que no juega Kylian Mbappé.
Dónde juega el Real Madrid hoy
Después de jugar hace una semana en el Estadio da Luz, en Lisboa, este choque de vuelta de los playoffs del Real Madrid y el Benfica toca en la capital de España: en el Santiago Bernabéu.
Qué pasa si el Real Madrid pierde hoy
Muchos se hacen la misma pregunta sobre una posible derrota del Real Madrid. Si la diferencia es de un gol pues habrá prórroga y si esa diferencia se mantiene pues habrá penaltis. Si los de Arbeloa caen por dos o más goles de diferencia quedarían eliminados. Los de Chamartín estarán en octavos con cualquier victoria y empatando también.
Alineación del Benfica
Y ya conocemos también el once de José Mourinho para intentar asaltar el Santiago Bernabéu, aunque recordamos que el luso no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir sanción. Esta es la alineación oficial del Benfica contra el Real Madrid hoy: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Aursnes, Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis
A qué hora juega el Madrid
Este Real Madrid – Benfica fue programado en el horario habitual de la Champions League, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Falta más o menos una horita para que comience este choque de vuelta de los playoffs.
La convocatoria del Real Madrid
Son varios los futbolistas del cuadro blanco que se han quedado fuera de la lista de convocados junto a Kylian Mbappé. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Benfica.
Cómo quedó el Real Madrid contra el Benfica a la ida
Hace una semana el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa se llevó el triunfo por 0-1 en el Estadio da Luz contra el Benfica, por lo que el Real Madrid llega a este choque de la vuelta de los playoffs por delante en la eliminatoria.
Dónde ver el Real Madrid – Benfica
Recordamos que este Real Madrid – Benfica de Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago. En DIARIO MADRIDISTA narramos en vivo online y en streaming gratis este partidazo que se juega en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once de Álvaro Arbeloa para intentar conseguir el pase a los octavos de final de la Champions League y ya sabemos quién hará de Mbappé. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Benfica: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Arda Güler, Vinicius, Gonzalo.
¡Hora y media!
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu, así que en breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Benfica, que se ven las caras en la vuelta de los playoffs de la Champions League.
El Real Madrid y el Benfica se enfrentan en este decisivo duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League una semana después de que se montará todo el lío con los insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius. Aquel día en el Estadio da Luz ganaron los de Álvaro Arbeloa, por lo que están por delante en la eliminatoria y ahora sólo les queda ganar o empatar en el Santiago Bernabéu para avanzar a los octavos de final. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Real Madrid – Benfica.
Real Madrid – Benfica, resultado en directo
Así está la Champions League
Ayer se disputaron cuatro partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League y la única sorpresa fue la nueva victoria del Bodo/Glimt, esta vez en casa del Inter de Milán, por lo que el subcampeón en la última edición del torneo ha quedado eliminado. El Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle confirmaron su pase a los octavos. Hoy les toca el turno al Real Madrid contra el Benfica, al PSG frente al Mónaco, el duelo entre el Borussia Dortmund y la Atalanta y un emocionante Juventus – Galatasaray en el que la Vecchia Signora tiene que remontar un 5-2.
Sin Kylian Mbappé
Una de las grandes noticias del día ha sido la ausencia de Kylian Mbappé. El mejor jugador del Real Madrid durante esta temporada ha vuelto a recaer de esas molestias en la rodilla y no estará disponible para este decisivo choque frente al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Ahora Vinicius tendrá que asumir la responsabilidad en el ataque del conjunto merengue. Hay que destacar también que el francés no será la única baja destacable, sino que José Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu porque fue expulsado en Lisboa.
¡Partidazo decisivo en el Bernabéu!
¡¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Benfica que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League!! El Santiago Bernabéu será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos clubes históricos del viejo continente avanzarán a los octavos de final, donde se tendrían que enfrentar al Sporting de Portugal o al Manchester City. Los de Álvaro Arbeloa ganaron en el Estadio da Luz por 0-1, así que están por delante en el global y tendrán que defender dicho resultado.
