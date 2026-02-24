El presidente del Benfica utiliza a Fede Valverde para exculpar a Prestianni: «Es todo menos racista»

Rui Costa, presidente del Benfica, está muy cabreado con la sanción provisional de la UEFA contra Gianluca Prestianni que le impedirá estar en el Santiago Bernabéu. El argentino no estará ante el Real Madrid en el partido de vuelta de Champions salvo que el Comité de Apelación apruebe el recurso que presentaron. Aunque el futbolista viajó con la expedición y el escándalo por supuestos insultos racistas a Vinicius Junior, el máximo responsable luso fue contundente con sus declaraciones.

«No hace falta decir lo complicado que será este partido. Nuestra ambición y convicción son inquebrantables y jugaremos este partido con todas nuestras fuerzas. Tenemos el caso Prestiannien en medio de todo y decidimos presentar este recurso porque no se ha demostrado nada y no hay justificación para que no se utilice», explicó en el aeropuerto. No todo quedó ahí, ya que Rui Costa consideró la acción de Fede Valverde sobre Dahl, por mucho que la UEFA desestimara la denuncia al uruguayo.

«Son dos casos diferentes. No queremos usar los demás incidentes del partido para invalidar la situación de Prestianni, pero hubo una clara agresión por parte de Valverde. No estuve en el campo para saber qué se dijo o no. Creemos en la palabra de nuestro jugador. Conocemos a los jugadores que tenemos en casa. Prestianni es todo menos racista. Hemos informado a nuestra afición sobre este caso, defendemos al jugador. No estaba justificado que el presidente hablara antes de la sentencia. La sentencia no se ha dictado; es solo una suspensión. Siempre mantendremos a nuestra afición informada», añadió.

«El Benfica ha sido un ejemplo de inclusión, de no al racismo. Su mayor abanderado es un jugador africano. Hubo un incidente que se está analizando y estamos cooperando al máximo. Todos presenciaron cada momento. Es evidente que hubo una conversación con todos. Esta situación es incómoda para todos. Prestianni no es un jugador racista; si lo fuera, no representaría al Benfica. Nunca dejaría que un racista jugara en el Benfica. Sería el primero en señalarlo si Prestianni fuera racista. El Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido en los últimos días. Apoyaremos a Prestianni. No es racista y está siendo condenado por un acto racista», concluyó.