Un ex árbitro argentino pasa todos los límites contra Vinicius: «Engendro de los excesos woke»

El ex árbitro argentino Javier Castrilli estalló en redes sociales contra Vinicius por el caso Prestianni. Después de que la UEFA anunciara la sanción de forma provisional al futbolista del Benfica por los insultos racistas, mientras la investigación sigue su curso, Castrilli montó en cólera. Pasó todos los límites y faltó al respeto al atacante brasileño al llamarle «engendro de los excesos woke».

«¿LA UEFA SUSPENDIÓ A PRESTIANNI? ¿Sin pruebas? ¿A partir de ahora, cualquiera puede acusar sin pruebas? ESA ES LA ESPECIE HUMANA Y EL NIVEL DE DEGRADACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO EUROPA… LE LLEGÓ AL FÚTBOL», empezó diciendo Castrilli en X, antes Twitter. Un ex árbitro al que comparan con Iturralde González en España por sus continuas polémicas en redes sociales.

Pero el argentino no se quedó ahí e insistió en sus ataques contra la UEFA por sancionar a Prestianni, que no podrá jugar en el Santiago Bernabéu: «Siguiendo la lógica implementada por la UEFA a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario… TREMENDA BURRADA…».

«DOS BURRADAS JUNTAS DE LA UEFA: por un lado, sanciona por presunción, sin pruebas objetivas y, por otro, por el contexto de los hechos, ampara la impunidad de la mofa, la incitación a la violencia producto de la provocación al público por parte de Vinicius. TREMENDO E HISTÓRICO», continuó Castrilli con sus quejas.

Castrillia ataca a Vinicius

Pero la cosa no se quedó ahí, también arremetió contra Vinicius en X, con un mensaje que pasa todos los límites: «Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana. CRÉANLE A ESTE ENGENDRO DE LOS EXCESOS WOKE».

En una conversación con otro usuario de la red social, el Iturralde argentino alega a la presunción de inocencia para cargar contra la UEFA: «¿Cuál es la evidencia del delito? Se destruye un principio fundamental en la justicia que es el Principio de Inocencia, al sancionar por presunción… ¿Solo porque alguien sostiene haber sido agredido sin tener pruebas? Los agarrones en el área son pruebas objetivas».

En última instancia, Castrilli comentó que «la PRESUNCIÓN es de racismo… en el fútbol ‘medida cautelar’ para jugadores es sanción de hecho. Se cautela para prevenir… ¿Sobre una POSIBLE FALSA DENUNCIA?».