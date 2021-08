Rocío Carrasco, en su vuelta a ‘Sálvame’: «No pongo a mis dos hijos en el mismo nivel»

Rocío Carrasco ha regresado a ‘Sálvame’. Ha pasado más de un mes de su última intervención en el programa y bastantes circunstancias que la envuelven. Necesitaba desconexión después de la tremenda exposición que vivió con la emisión de la primera parte de su docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Para eso ha disfrutado de unos días de veraneo en la Costa Brava, concretamente, en la localidad de Sant Feliu de Guíxols (Girona), tal y como demostraron unas fotos publicadas por la revista ‘Hola’. Pero este miércoles de 25 de agosto le tocaba volver al trabajo.

La flamante defensora de la audiencia ha hecho acto de presencia en el plató de ‘Sálvame’ en torno a las 17:50 horas de la tarde y una vez más recurrió a su color fetiche. Para su reaparición ha escogido una blazer rosa y unos pantalones vaqueros, en detrimento de su famoso traje. «Bien hallada, de fucsia», han sido las primeras palabras cuando Carlota Corredera le ha dado la bienvenida.

«Mi vida ha cambiado en tranquilidad emocional», ha reconocido. Asume que «no he digerido todo el tsunami generado por la docuserie, tardaré mucho en hacerlo». Asimismo, Rocío asegura que «me he dado cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser el ser humano, de la solidaridad de la gente y que de que no todo el mundo es malo, que a lo mejor estaba equivocada». Rocío Carrasco se ha desmarcado con una sorprendente declaración: «No pongo a mis dos hijos en el mismo nivel».

No ha habido ningún cambio respecto a antes de sus vacaciones: «No ha habido ninguna llamada de los Mohedano ni de Ortega Cano. Ni la he recibido, ni la he esperado, ni la quiero». Sobre una posible llamada a sus hijos ha cambiado y ha dicho que «ni la ha recibido, ni la he esperado, creo que sigue sin ser el momento pero la vida es larga y espero que algún día sí».

Uno de los platos fuertes de la tarde eran hablar sobre la existencia de un diario secreto por parte de Rocío Jurado, a raíz de unas declaraciones de la propia Rocío Jurado en 1992 y rescatadas ahora. El propio Ortega Cano confesaba el pasado viernes que su mujer escribía sus memorias y vivencias. Su hija se ha mostrado perpleja en plató: «Me sorprendió cuando me enteré que se estaba hablando de la existencia de un diario de mi madre porque yo no me he pronunciado», y exculpó a su amiga Terelu Campos, a Carmen Borrego y María Teresa Campos: «Hay cosas de las que no les he hecho partícipes porque trabajan en medios públicos».

«Existen unos escritos de ella con reflexiones sobre su vida», ha desvelado la hija de la artista. Desmintió las declaraciones de Ortega Cano en las que se aseguraba que Rocío Carrasco sabía de dónde había sacado ella las anotaciones de su madre y que posteriormente modificó asegurando que era una broma: «Le habrán llamado al orden. Habrá sonado su teléfono. Conociendo el percal, ha sucedido eso», apunta. Además, sostiene que el viudo de Rocío Jurado no ha visto esos apuntes, pero que «sé de dónde tiene esa información». Una de las frases más potentes que ha pronunciado la mujer de Fidel Albiac ha sido que «Ni José Antonio, ni Amador, ni Gloria ni Rosa Benito ni Ortega les hace falta leer nada porque ya lo han vivido».

Cabe destacar que durante la publicidad, a Rocío Carrasco se le han saltado las lágrimas a raíz de una conversación con Marta López en la que ésta le ha dicho que «es bonito, sobre cómo habla su hijo de ella».

La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco

En pocas semanas se estrena la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y este miércoles ha dado nuevos detalles: «‘En el nombre de Rocío’ lleva mucha gente hablando demasiado tiempo. No es una serie que se esté haciendo desde el rencor, desde el resentimiento ni desde la maldad, sino que está preparando desde la verdad».

Rocío ha sorprendido al echar un guante a la ex de su tío Amador Mohedano: «Toda la familia de mi madre ha mentido. Pero Rosa Benito ha sido más cascarón de huevo, como cuando los niños juegan y uno no se la liga nunca. Ha sido más diferente. No siendo de mi sangre, conmigo ha sido distinta. En este último tiempo desde que desapareció mi madre se ha portado conmigo mejor que otros miembros de mi familia».

También ha querido dejar claro que estos manuscritos de su madre «no son el documento más importante que me encuentro». Eso se desvelará durante su docuserie.