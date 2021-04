La cuenta atrás ha llegado a su fin. Rocío Carrasco ya está en los estudios de Mediaset en Fuencarral para protagonizar su gran reaparición en televisión. En estos instantes se encuentra poniéndose a punto en la sala de maquillaje y poco a poco se van desvelando algunas certezas. Por ejemplo, el look que ha elegido para un día tan sumamente importante. La ex de Antonio David Flores sabe que todos los ojos van a estar clavados sobre ella y que, además de sus palabras, su estilismo también es importante por los mensajes subliminales que envíe.

‘Sálvame’ ha desvelado unas horas antes de la entrevista un detalle importante. El vestido elegido por Rocío Carrasco va a ser de color azul pavo real. Look se ha puesto en contacto con un experto en lenguaje no verbal para conocer de primera mano todos los detalles de este estilismo. Cristian Salomoni, director del IIAC Instituto Internacional de Análisis de la Conducta (https://www.iiacinstitute.com/), desgrana todas las interpretaciones de esta elección.

En su opinión, la clave es el color. “En la comunicación no verbal el color es importantísimo, parece una cosa frívola, pero no lo es. Con los colores trasmitimos, conscientemente o no, mensajes sobre lo que queremos trasmitir con nuestras palabras, cómo nos sentamos, etcétera”, comienza diciendo. Una causa-efecto relacionada directamente con la neurociencia, según nos indica.

Para el criminólogo, la elección de esta tonalidad no es ni mucho menos casualidad: “El color azul ha sido siempre relacionado con la inteligencia, la salud, la calma, la sinceridad, la tranquilidad. Toda emoción que van en sintonía con lo que quiere trasmitir Rocío. El matiz del azul pavo real es justo lo que significa este animal en su simbología: la victoria, la belleza. Aunque se le asocie con el concepto de vanidad, el pavo real es, en casi todas las culturas, un símbolo solar relacionado con la gloria, la inmortalidad y la sabiduría”, finaliza el experto.

.@rocioseguirviva hace un parón esta noche para contar en directo con la protagonista de la historia. A las 22:00h, con @carlotallauger y @jjaviervazquez #RocíoEnDirecto https://t.co/RVbA8CFdQ0 — Telecinco (@telecincoes) April 21, 2021



La hija de Rocío Jurado demuestra su valentía con el look elegido para una noche repleta de emociones. Está claro que la pregunta más incómoda y esperada es la relacionada con su hija Rocío Flores, pues ‘Sálvame’ ha adelantado que responderá a las palabras de su hija del pasado viernes en ‘El programa de Ana Rosa’. Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar. Sin descartar a los presentadores de la entrevista más esperada del momento, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Uno de esa terna será el encargado de hacérsela porque son los que estarán acompañándola en plató. A ellos hay que sumarle otras 28 personas, número elegido porque son los que han participado en la creación del documental (abogados, médicos y psicólogos) que tendrán la oportunidad de formularle una pregunta a Rocío Carrasco vía telemática. Además, según el programa de Telecinco, también se conectarán miembros de su familia.

Los últimos acontecimientos han cambiado el guion para ella. No contaba con el llamamiento que le hizo su hija. Con muchos frentes abiertos, pero ganas de hablar, ahora sí, Rocío Carrasco va a contar la verdad para seguir viva.